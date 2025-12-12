تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ناصر الدين: الذكاء الاصطناعي جزء من استراتيجيتنا الشاملة للصحة الرقمية

Lebanon 24
12-12-2025 | 01:32
A-
A+
Doc-P-1454035-639011262410598188.png
Doc-P-1454035-639011262410598188.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين المؤتمر العلمي الذي نظمه قسم التصوير الطبي في كلية الصحة العامة بجامعة الحكمة، بالتعاون مع نقابة تقنيي الأشعة في لبنان، والجمعية الدولية لاختصاصيي الأشعة ISRRT، والجمعية الفرنسية لتقنيي الأشعة AFPPE، تحت عنوان: "التصوير الطبي المستقبلي من الابتكار إلى التدخل العلاجي - بيروت 2025: التصوير الطبي الذكي والحماية الإشعاعية من أجل عالم أكثر صحة".
المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات في التصوير الطبي، تطوير مهارات العاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكشف الحديثة، وتعزيز الحماية الإشعاعية وضمان سلامة المرضى والعاملين.

حضر المؤتمر كل من رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، عميدة كلية الصحة العامة البروفسور ديالا الخوري، رئيسة AFPPE السيدة جوسلين لوغوازيغو، ممثل ISRRT السيد فيليب غيرسون، ونقيب تقنيي الأشعة بول مقدسي، إضافة إلى خبراء وتقنيي أشعة من لبنان ودول عربية وأوروبية.

وأكد الوزير ناصر الدين في كلمته أن المؤتمر يعكس قناعة بأن مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على الاستخدام الذكي للبيانات والأدوات الرقمية والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الإصلاح الرقمي وإدخال الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي اللبناني. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منصات وطنية للرصد والتسجيل وإدارة الإمدادات، معتبرًا أن الذكاء الاصطناعي امتداد طبيعي لهذا التحول.
 
وتوقف عند مشاركته في الوفد الرسمي الذي رافق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في زيارته الرسمية لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه زار مؤسسات صحية رسمية في السلطنة حيث لفته إنشاء مركز للإبتكار والتخطيط يستخدم معدّات متقدمة وذكية للكشف عن عدد من الأمراض ومن بينها سرطان الثدي.

وأشار ناصر الدين إلى النجاحات التي تحققت في لبنان، مثل اعتماد برنامج السل الوطني على التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما أتاح قراءة دقيقة لصور الصدر الشعاعية وتسريع العلاج وحماية المجتمع. كما أشار إلى جهود تطوير منظومات متقدمة لتنظيم قطاع الدواء باستخدام الذكاء الاصطناعي للحد من النقص المحتمل وتحسين إدارة المخزون.

ولفت الوزير إلى الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي في مجالات الحماية من الأشعة، التشخيص المبكر للأورام، وتحسين كفاءة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكّدًا أن رؤية الوزارة ترتكز على تكامل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم الأطباء وتمكين المرضى وتعزيز الصحة العامة.
من جانبها، رحبت عميدة كلية الصحة العامة البروفسور ديالا الخوري بالحضور، معتبرة انعقاد المؤتمر بعد تأجيله بسبب الحرب مؤشرًا على الثقة الكبيرة بلبنان وجامعة الحكمة. وأوضحت أن البرنامج العلمي يناقش كيفية إسهام التصوير الطبي الذكي والحماية الإشعاعية المتقدمة في بناء عالم أكثر صحة، مع استضافة خبراء من لبنان والخارج لتبادل الخبرات والممارسات المستقبلية الفضلى.

كما أكد نقيب تقنيي الأشعة بول مقدسي على أهمية المؤتمر في تطوير تقنيات التصوير الطبي، وضمان أمان البيانات والتواصل الفعّال بين المتخصصين، لتمكين الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة.

وتضمنت الجلسة أيضًا كلمة عبر الفيديو لرئيس ISRRT الذي شدد على ضرورة إيلاء السلامة من الإشعاع أهمية قصوى ومواكبة التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي.

المؤتمر، الذي يستمر يومين، يمثل منصة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتعزيز التحوّل الرقمي والصحي في لبنان، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر أمانًا وعدالة للأجيال المقبلة.
