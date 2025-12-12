باسيل في ذكرى جبران تويني وفرنسوا الحاج: أرواحهم ما زالت تقاتل فينا

كتب رئيس " " على منصة "إكس": "نستعيد اليوم حضور ، ذاك الحبر الذي صار قَسَمًا، ونستذكر الحاج ذاك الذي ظلّ واقفًا حتى آخر نبضة. رحلوا وبقيت أرواحهم تكتب وتقاتل فينا. سلامٌ على من جعلوا من الشهادة طريقًا للوصول الى الوطن".

