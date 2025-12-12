بالفيديو والصور.. غارات إسرائيلية متتالية على الجنوب

استهدف الطيران الحربي ، ، مرتفعات والمحمودية ومحيط بيسارية وقاقعية وتبنا، بالتوازي مع غارات طالت وادي زلايا في .وسُمع في راشيا صدى أربع غارات قوية يُرجَّح ارتباطها بمحاور في البقاع الغربي، أعقبها دوي ثلاثة انفجارات متتالية، فيما لا يزال الطيران الحربي يحلّق على علوّ متوسّط فوق البقاع الغربي حتى الساعة.

في السياق، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "للمرة الثانية خلال الأسبوع المنصرم، الجيش اغار على معسكر تدريبات لحزب الله في ".وزعم: أغار الجيش الدفاع قبل قليل على مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغية تدريب وتأهيل عناصرها. في مطلع الأسبوع أغار الجيش على مجمع تدريب آخر لحزب الله، وقد شملت التدريبات والتأهيلات التي خضع لها عناصر الوحدة تدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد ".وتابع: "في اطار تم استهداف ايضاً بنى تحتية عسكرية اضافية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب ".