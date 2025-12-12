بالفيديو والصور.. غارات إسرائيلية متتالية على الجنوب

استهدف الطيران الحربي المعادي، صباح اليوم، مرتفعات الريحان والمحمودية ومحيط بيسارية وقاقعية وتبنا، بالتوازي مع غارات طالت وادي زلايا في البقاع الغربي pic.twitter.com/ebX2txA0fh
— lebanon 24 (@Lebanon24) December 12, 2025
"لبنان24": غارات إسرائيلية بين الزرارية وأنصار pic.twitter.com/hdKHHde3Ej
— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 12, 2025
