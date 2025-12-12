تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
خطة لحل أزمة اللجنة الأولمبية.. بايراقداريان: هدفنا استعادة الوحدة في الرياضة اللبنانية
Lebanon 24
12-12-2025
|
03:19
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، كلًّا من
رئيس الاتحاد
اللبناني
لكرة القدم
هاشم حيدر، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، إلى جانب طلال مقدسي، لبحث سبل معالجة أزمة اللجنة الأولمبية
اللبنانية
التي تعود جذورها إلى مطلع عام 2021 وأسفرت عن انقسامها إلى لجنتين بعد فشل جهود التسوية السابقة.
خلال اللقاء، استعرضت
الوزيرة
مراحل الأزمة والقرائن القانونية التي دفعت الوزارة إلى منح إفادة إدارية لإحدى اللجنتين، ما جعلها اللجنة المعترف بها رسميًا من قبل الوزارة، على عكس اللجنة الثانية. وشددت على ضرورة إيجاد صيغة حل تحمي مستقبل الرياضة اللبنانية ورياضييها وتعيد بناء أسس العائلة الرياضية الواحدة.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة يقودها طلال مقدسي، تضمّ أكبر اتحادين رياضيين في
لبنان
، كرة القدم وكرة السلة، ممثلين بهاشم حيدر وأكرم الحلبي، مهمتها البحث عن حلّ يضمن استعادة وحدة اللجنة الأولمبية اللبنانية. وأكدت الوزيرة أن هذه المبادرة تحظى برعاية كاملة من رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، وأن الهدف هو صياغة حلّ يقوم على أسس العدالة والوحدة والمناقبية ويعكس صورة حقيقية عن الرياضة اللبنانية.
واختتمت بايراقداريان اللقاء بتأكيد الثقة الكاملة بالمكلفين إيجاد الحل الملائم للأزمة والعمل على توحيد العائلة الرياضية اللبنانية.
