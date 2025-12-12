الجميل: وعدُنا أن نكمل الطريق الذي استشهد لأجله جبران وبيار وباقي شهداء ثورة الأرز

كتب رئيس على منصة "إكس": "في الذكرى العشرين لاغتيال ، نستعيد صوتًا واجه الوصاية بلا خوف، وقلمًا دفع حياته ثمنًا لحرية . اغتياله كان جزءًا من آلة الترهيب التي استخدمها نظام ووكلاؤه لكسر إرادة اللبنانيين. اليوم، بسقوط ذاك النظام، يبقى قسمه حياً: الحرية أقوى من القمع، والسيادة لا تُقتل. وعدُنا أن نكمل الطريق الذي استشهد لأجله جبران وبيار وباقي ثورة ".

Advertisement