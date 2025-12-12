بعد سلسلة من الغارات على جنوب لبنان.. تعليق من الجيش الإسرائيلي

#عاجل 🔸للمرة الثانية خلال الأسبوع المنصرم: جيش الدفاع اغار على معسكر تدريبات لحزب الله في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغية تدريب وتأهيل عناصرها.
🔸في مطلع الأسبوع أغار جيش الدفاع على مجمع تدريب آخر…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 12, 2025
