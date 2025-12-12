بعد سلسلة من الغارات على جنوب لبنان.. تعليق من الجيش الإسرائيلي

بعد سلسلة من العنيفة التي شنها العدو الجمعة على استهدفت مرتفعات والمحمودية ومحيط البيسارية والقاقعية وتبنا ووادي زلايا، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "للمرة الثانية خلال الأسبوع المنصرم، اغار الجيش على معسكر تدريبات لحزب الله في جنوب ".



وأضاف: أغار الجيش قبل قليل على مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغية تدريب وتأهيل عناصرها. في مطلع الأسبوع أغار الجيش الإسرائيلي على مجمع تدريب آخر لحزب الله، وقد شملت التدريبات والتأهيلات التي خضع لها عناصر الوحدة تدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش ومواطني ".

وتابع: "في اطار الغارات تم استهداف ايضاً بنى تحتية عسكرية اضافية لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. يعتبر اجراء تدريبات عسكرية وترسيخ بنى تحتية مخصصة للعمل ضد خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدًا على دولة إسرائيل حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل".

#عاجل 🔸للمرة الثانية خلال الأسبوع المنصرم: جيش الدفاع اغار على معسكر تدريبات لحزب الله في جنوب لبنان



🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على مجمع تدريب وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بغية تدريب وتأهيل عناصرها.



🔸في مطلع الأسبوع أغار جيش الدفاع على مجمع تدريب آخر… — (@AvichayAdraee) December 12, 2025