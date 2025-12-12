سلام: القطاع الصحي في لبنان صمد أمام الأزمات

قال رئيس الحكومة إن "القطاع الصحي في كان الضامن الأوّل في حق الناس بالحياة وصمد أمام الأزمات ولم تتوقف الخدمة ولم تتراجع الكفاءة".

وأضاف سلام خلال احتفال إطلاق تجهيز المستشفيات الحكوميّة: "كحكومة لن نسمح أن ينتظر أيّ مريض لساعات أمام المستشفيات أو أن يُحرم من الدخول إليها لأنه عاجز عن الدفع".

ووجه سلام تحية لجميع العاملين في والخاصة، مشيراً إلى أنه "رغم حجم الأزمات تبقى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في لبنان أفضل بكثير من عدد من دول العالم".

وقال: "الاستدامة ليست خيراً بل واجب ولذلك سنعمل على وضع استراتيجيات تجهيز وتمويل للمستشفيات الحكوميّة".