Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية

Lebanon 24
12-12-2025 | 04:03
أفادت مديريّة العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق محمد كركي، يواصل جهوده لضمان استقرار النظام الصحي في لبنان، عبر توفير الموارد المالية اللازمة لمكاتب الصندوق لتغطية التقديمات الصحية للمضمونين من طبابة ودواء، ودفع سلفات مالية استثنائية للمستشفيات والأطباء بشكل دوري، ما يمكّنهم من استقبال المرضى دون تحميلهم فواتير استشفائية مرتفعة.

وأكد البيان أن هذا النهج أدى إلى زيادة عدد طلبات الموافقات الاستشفائية، خاصة بعد توسيع دائرة التغطية لتشمل كافة الخدمات التي كان يغطيها الصندوق قبل الأزمة وبنفس النسب.

وأوضح الصندوق أن الدكتور كركي أصدر تعليمات لدفع سلفات استثنائية لمكاتب الصندوق لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين بقيمة 7.8 مليار ليرة لبنانية، تلاها قراران إضافيان بتاريخ 12/12/2025 رقم 1087 و1088، خصصا لمكتبي زغرتا وشكّا سلفات مالية بلغت قيمتها مليار و260 مليون ليرة لبنانية للمضمونين الاختياريين.

كما أصدر الدكتور كركي ثلاثة قرارات إضافية بتاريخ 12/12/2025 (الأرقام 1089 و1090 و1091) لصرف سلفات مالية للمستشفيات والأطباء بقيمة إجمالية بلغت 264 مليار ليرة، موزعة بين 146 مليار عن الأعمال الجراحية المقطوعة و118 مليار عن الأعمال غير المقطوعة (الطبابة).

وختم البيان بأن إدارة الصندوق ستستمر في اعتماد نظام دفع سريع لا يتجاوز عدة أيام في معظم الملفات، مع التشديد على مراقبة الفواتير والالتزام بالتعرفات المعتمدة. ودعا كركي المستشفيات والأطباء إلى استكمال معاملاتهم بسرعة، مؤكداً أن أي تجاوزات أو مخالفات ستُواجَه بإجراءات صارمة قد تصل إلى وقف السلفات أو فسخ العقود أو الإحالة إلى القضاء المختص، حرصاً على حماية المال العام وحقوق المضمونين.
ناصر الدين يؤكد دعمه لتعزيز المراكز الصحية والمستشفيات في العرقوب
إطلاق عملية التحقيق بـ"أموال الدعم": 16.4 مليار دولار خرجت من الاحتياطي
شبكة أطباء السودان تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم قتل إثنية" في الفاشر
رئيس الحكومة نواف سلام خلال احتفال إطلاق تجهيز المستشفيات الحكوميّة: القطاع الصحي في لبنان كان الضامن الأوّل في حق الناس بالحياة وصمد أمام الأزمات ولم تتوقف الخدمة ولم تتراجع الكفاءة
