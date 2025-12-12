تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الشمال على أبواب العتمة… دير عمار يطفئ محركاته السبت!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-12-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1454117-639011350576976868.png
Doc-P-1454117-639011350576976868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعدّ معمل دير عمار الكهربائي للدخول في الساعات الأخيرة قبل الإطفاء القسري صباح السبت، نتيجة نفاد مخزون الفيول بالكامل، في تطوّر يُنذر بواقع قاتم كهربائيًا في الشمال. هذا التوقف الذي يبدو حتميًا ما لم يحدث تدخّل طارئ، سيترك أثره المباشر على طرابلس والمنية والضنية وعكار، وهي المناطق التي تعتمد بصورة أساسية على إنتاج هذا المعمل لتأمين جزء كبير من تغذيتها بالتيار.

وتشير المعطيات إلى أن سيناريو العتمة الكاملة ليس مجرد احتمال، بل واقع قد يبدأ مع الساعات الأولى من يوم السبت، وسط غياب أي خطط بديلة أو حلول سريعة يمكن أن تمنع الانقطاع الشامل. مصادر متابعة حذّرت من أن توقّف دير عمار سيعيد مشهد الانهيار الكهربائي إلى الواجهة، وسيضاعف الضغط على المولدات الخاصة التي تعاني أصلًا من ارتفاع كلفة التشغيل وشحّ المازوت.

وفي وقت يترقّب أهالي الشمال ما سيحمله الصباح، يبقى السؤال: هل يتحرّك المعنيون قبل فوات الأوان، أم أن السبت سيكون بداية أسبوع طويل من العتمة الثقيلة؟
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
هجوم روسي جديد على خاركيف يعيد العتمة إلى المدينة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية يناقش خطة تزويد معمل دير عمار بالغاز
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القوى السياسية أطلقت محركاتها الانتخابية: "التحالفات أولاً"
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: لبنان ما زال ينهض لأنّ في قلبه إيمانًا لا يُطفأ
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

دير عمار

الضنية

المنية

طرابلس

التيار

مار ال

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-12
Lebanon24
04:59 | 2025-12-12
Lebanon24
04:51 | 2025-12-12
Lebanon24
04:46 | 2025-12-12
Lebanon24
04:42 | 2025-12-12
Lebanon24
04:39 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24