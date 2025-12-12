تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الزراعة يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة جائحة الحمى القلاعية

Lebanon 24
12-12-2025 | 07:18
A-
A+

Doc-P-1454203-639011461276690653.png
Doc-P-1454203-639011461276690653.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعاً طارئاً في المركز الزراعي في غزة – البقاع الغربي، خُصّص لمتابعة تطورات جائحة الحمّى القلاعية والإجراءات المتخذة للحد من انتشارها وحماية الثروة الحيوانية.

وخلال الاجتماع، قدّمت الفرق الفنية في الوزارة عرضاً مفصلاً لخطة التدخل السريع وآليات الاستجابة، كما جرى نقاش موسّع مع المربين والمعنيين بالقطاع حول الواقع الميداني والتحديات التي تواجه المزارعين.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على خمسة إجراءات أساسية، جاءت على الشكل الآتي:

1. احتواء المرض والتشدد في منع نقل المواشي بين المناطق أو من مزرعة إلى أخرى، بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية.

2. تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، مع بدء وصول الدفعات إلى لبنان منتصف الأسبوع المقبل، على أن تستمر تباعاً حتى منتصف الشهر المقبل.

3. وقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سجلت فيها عثرة SAT1 كإجراء احترازي للحدّ من انتشار المرض.

4. دعوة القوى الأمنية إلى التشدد في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب من سوريا، والتي يُرجّح أنها أحد أسباب ظهور المرض في لبنان.

5. تعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم، وتشديد الإجراءات بحق المعامل التي تمارس الغش في إنتاج مشتقات الحليب.

كما أشارت وزارة الزراعة إلى أنها قامت بإبلاغ وزارة الداخليةوجميع الجهات المهنية المختصة بالإجراءات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة لمواجهة الجائحة والحد من تداعياتها.

وأكد الوزير هاني "أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الوقائية والعلاجية"، مشدداً على "أن التكامل بين الإدارات الرسمية والبلديات والمربين يشكل الأساس لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني".
(الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إنتشار مرض الحمّى القلاعية... بيانٌ عاجل لوزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الزراعي الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحمى القلاعية… وباء بيطري يتحوّل إلى أزمة اقتصادية تهدد الثروة الحيوانية والأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مرض "الحمى القلاعية" يضرب مزارع المواشي في لبنان.. وبيان يكشف
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 19:33:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الداخلية

وزارة الزراعة

وزير الزراعة

الجائحة

البقاع

الثروة

علاجية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:21 | 2025-12-12
Lebanon24
12:14 | 2025-12-12
Lebanon24
11:59 | 2025-12-12
Lebanon24
11:49 | 2025-12-12
Lebanon24
11:31 | 2025-12-12
Lebanon24
11:20 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24