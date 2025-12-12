تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
دبوسي: غرفة طرابلس الكبرى منصة جامعة للكفاءات والرؤى الاقتصادية
Lebanon 24
12-12-2025
|
07:32
استقبل
رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال توفيق دبوسي، رئيس المجلس الأفريقي-الآسيوي للذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني الدكتور نادر غزال، في حضور
نائب رئيس
الغرفة نخيل يمين.
وتم في خلال اللقاء، وفق بيان الغرفة، البحث في سبل إضفاء الحيوية على الحراك الاقتصادي والإنمائي، وإطلاق المبادرات القادرة على بث
الطاقة الإيجابية
وتحريك عجلة النهوض والنمو في مدينة طرابلس والشمال".
وأوضح الدكتور غزال "أن هدف زيارته هو طرح إعادة إحياء المجلس الاقتصادي لمدينة طرابلس"، لافتا إلى "أن الظروف الراهنة باتت مواتية جدا لإعادة إطلاقه وتفعيل دوره، خصوصا أن كل من يترأس الهيئات والمرافق الإقتصادية في المدينة رجال مؤهلون وأكفاء وذوو سمعة طيبة وقادرون على الاضطلاع بدور محوري في تعزيز مكانة طرابلس كعاصمة اقتصادية للبنان".
من جهته
، نوه دبوسي بالمبادرة التي قدمها الدكتور غزال، مؤكدا "أن غرفة طرابلس الكبرى ستبقى منصة جامعة لأصحاب الكفاءات والرؤى الاقتصادية والاستثمارية". (الوكالة الوطنية)
