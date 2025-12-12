تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحذير من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية

Lebanon 24
12-12-2025 | 07:44
Doc-P-1454214-639011476986931439.jpg
Doc-P-1454214-639011476986931439.jpg photos 0
نشرت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية "فيديو"، تطرق الى موضوع الصحة النفسية في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية ومناخ الحروب التي يعيشها لبنان

تحدث في "الفيديو" الطبيب النفسي في فرنسا  الدكتور موسى أنطوان شلح، وأشار  الى أن "مناخ عدم الاستقرار والحروب التي يعيشها لبنان وكل هذه الظروف يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية وتظهر من خلال الشعور بالحزن والتوتر والغضب واشعور بالقلق والصعوبة بالنوم وانخفاض الشهية والنشاط، إضافة الى الخلل بالقدرات على التركيز والذاكرة أو حتى عوارض جسديّة كضيق النفس وتسارع دقات القلب، مشاكل في الجهاز الهضمي وأوجاع وغيرها.".

ولفت الدكتور شلح الى أنه "يمكننا أن نطبق طرقا بسيطة تساعد على تخفيف الضغط النفسي اليومي ومنها أن نأخذ استراحة ولو حتى وجيزة في اليوم وأن نقوم بما نحبه ونطبق تمارين التنفس بعمق كما والتحدث عما يزعجنا لأشخاص نثق بهم ونحافظ على نمط حياة سليم من ناحية الاكل والنوم ونخفف من متابعة الاخبار السلبية وخاصة عندما تكون مصدرا للازعاج أو التوتر ولكن من المهم أن نتدارك المؤشرات التي تستدعي زيارة أخصائي نفسي أكان طبيبا نفسيا لتشخيص الاضطراب أو وصف الدواء أو معالجا نفسيا للحصول على علاج أو دعم معنوي بالكلام"، لافتا الى أنه "من المؤشرات التي تستدعي المعاينة استمرار العوارض النفسية لفترة ولا تخف مع الوقت وعندما  تؤدي هذه العوارض الى مشاكل بالحياة الاجتماعية أو العائلية أو العملية أو الدراسية، أو عندما يحصل حالات من الخوف الشديد أو عندما تخف الرغبة بالاستمرار بالحياة".

وأكد أن "الدراسات العلمية أثبتت أن العلاجات الدوائية أو النفسية هي فعالة في هذه الظروف، لذا يجب أن نعتني بصحتنا النفسية لأنها ضرورة". (الوكالة الوطنية)
