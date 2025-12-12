تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحكومة تقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات
Lebanon 24
12-12-2025
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد مجلس الوزراء
جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
#نواف_سلام
، وفي حضور السيدات والسادة الوزراء، وتغيّبت معالي وزيرة السياحة.
وقبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار وزير الزراعة إلى الحُمّى القلاعية، وهو مرض يتفشّى في
لبنان
بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية.
وتدعم الحكومة الأجراءات التي تعتمدها
وزارة الزراعة
، وكذلك للشراكات التي تقوم بها محليا ودوليا التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية للتشدّد في ضبط التهريب.كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات اللحمة والحليب ومشتقاتها.
بعد ذلك انتقل
مجلس الوزراء
الى جدول أعماله والذي يتخطى ٣٠ بندا، وقد تم اقرار معظم البنود وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي، وهذا المشروع الجديد يدمج ٣ قوانين قائمة حاليا حول الزراعة والغابات ويعزز أمور هامة والتي تتعلق بتغير المناخ، والتصحّر، والتنوع البيولوجي ويتصدى لهذه المسائل ، كذلك المساحات الخضراء، ويشدّد مشروع القانون على
العقوبات
، وأنشأ صندوقًا مخصّصًا لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية.
كما أقرّ مجلس الوزراء عددًا كبيرًا من بنود جدول أعماله، ولا سيما مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وقد جاءت التعيينات على النحو التالي مع حفظ الألقاب السيدات والسادة عفيف الحكيم: رئيسًا، فادي غنطوس: نائبًا للرئيس، ميراي عماطوري، جمال محمود، انطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد
جبران
، طلال حطوم،
فيرا
يعقوبيان وزياد الصائغ.
وردا على سؤال حول الاتهام الذي وجهه
وزير الخارجية
لحزب الله أعلن الوزير بول مرقص: هذا الموضوع لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء.
وعن المواشي الموجودة الآن في الأسواق
اللبنانية
هل سألتم وزارة الزراعة إن كانت مواصفاتها متطابقة، أجاب: تتخذ وزارة الزراعة الاجراءات اللازمة وهي تتصدى للأمور كافة.
وعن الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، لما لم يتم التطرق لهذا الموضوع في مجلس الوزراء؟ أجاب: عادة لا تدرج هكذا مسائل سياسية بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث حولها في بداية الجلسة، ويصار أيضا الى متابعتها من قبل المسؤولين لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين، وإذا اقتضى الأمر نتناولها في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تلي، ولكنها لا تطرح في كل جلسة من جديد. فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات التي ذكرتها. وعن الجلسة المقبلة قال:" لم تحدد بعد ولكن ستكون مبدئيا الخميس المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الوزراء يقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات وفادي غنطوس نائبا للرئيس
Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر تعيين عفيف الحكيم رئيسا لهيئة الاشراف على الانتخابات وفادي غنطوس نائبا للرئيس
13/12/2025 05:17:14
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم
Lebanon 24
هاشم مثّل رئيس الجمهورية في وضع إكليل على ضريح عدنان الحكيم
13/12/2025 05:17:14
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية الشهيد محمد عفيف: الحاج محمد عفيف اسم لامع في عالم الاعلام ومخزون كبير من الثقافة والوعي والرؤية
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية الشهيد محمد عفيف: الحاج محمد عفيف اسم لامع في عالم الاعلام ومخزون كبير من الثقافة والوعي والرؤية
13/12/2025 05:17:14
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف
Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: إقرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف
13/12/2025 05:17:14
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية
وزارة الزراعة
دولة الرئيس
اللبنانية
حزب الله
العقوبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
سباق بين المساعي الديبلوماسية والتصعيد الاسرائيلي.. محاولة مصرية جديدة لتجنيب لبنان مواجهة عسكرية
Lebanon 24
سباق بين المساعي الديبلوماسية والتصعيد الاسرائيلي.. محاولة مصرية جديدة لتجنيب لبنان مواجهة عسكرية
22:05 | 2025-12-12
12/12/2025 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شنيكر: اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
Lebanon 24
شنيكر: اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
16:21 | 2025-12-12
12/12/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
15:10 | 2025-12-12
12/12/2025 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان
Lebanon 24
وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان
15:09 | 2025-12-12
12/12/2025 03:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضنية.. طعنه بسكين وفرّ إلى جهة مجهولة!
Lebanon 24
في الضنية.. طعنه بسكين وفرّ إلى جهة مجهولة!
15:03 | 2025-12-12
12/12/2025 03:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2025-12-12
سباق بين المساعي الديبلوماسية والتصعيد الاسرائيلي.. محاولة مصرية جديدة لتجنيب لبنان مواجهة عسكرية
16:21 | 2025-12-12
شنيكر: اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
15:10 | 2025-12-12
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
15:09 | 2025-12-12
وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان
15:03 | 2025-12-12
في الضنية.. طعنه بسكين وفرّ إلى جهة مجهولة!
14:03 | 2025-12-12
وقفة لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام مقر الإسكوا
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
13/12/2025 05:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24