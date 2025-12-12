الحاج حسن: تصريحات رجي تبرّير لاستمرار إسرائيل في عدوانها

وصف النائب في كتلة حسين الحاج حسن تصريحات يوسف رجي بأنها تبرّير لاستمرار في عدوانها، محذّراً من انعكاساتها على الموقف الرسمي للدولة.

وقال الحاج حسن في مقابلة مع قناة :“لا ينبغي لوزير الخارجية تبنّي سردية تبرّر ضربات إسرائيل”، معتبراً أن مواقفه “أقرب إلى منها إلى الحكومة”.

ورأى الحاج حسن ان على وزير الخارجية التركيز على انسحاب العدو واستعادة الأسرى قبل أي حديث عن سلاح حزب الله”.

وأضاف ان “سلاح هو الذي حرّر الجنوب اللبناني عام 2000”.

وأشار الى ان“العدو هو الطرف الذي لم يلتزم بالاتفاق ويواصل الاعتداء على لبنان”.

