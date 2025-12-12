تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

وزارة الزراعة تطمئن المواطنين: الحمى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:09
اكدت وزارة الزراعة في بيان انه "بناء على التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحمّى القلاعية لا تنتقل إلى الإنسان، لا عبر التماس المباشر، ولا عبر استهلاك اللحوم، ولا من خلال الحليب ومشتقاته".

ودعت الوزارة المواطنين إلى" استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان بصورة طبيعية"، مطمئنةً إلى أنها" آمنة تمامًا ولا تشكّل أي خطر صحي".

 واشارت الى ان "الحمى القلاعية تصيب المواشي والأبقار وتنتقل سريعًا فيما بينها،  ولمواجهة هذا المرض، تعمل الوزارة على خمس خطوات عملانية:

 1. احتواء المرض والتشدّد في منع نقل المواشي بين المناطق أو من مزرعة إلى أخرى، بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية والجهات المعنية كافة.

 2. تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، مع بدء وصول الدفعات إلى لبنان الأسبوع المقبل واستمرارها تباعًا حتى منتصف الشهر المقبل.

 3. وقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1 كإجراء احترازي للحد من انتشار المرض.

 4. دعوة القوى الأمنية إلى التشدّد في ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب من سوريا، والتي يُرجَّح أنها أحد أسباب ظهور المرض في لبنان.

 5. تعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم وتشديد الإجراءات بحق المعامل التي تمارس الغش في إنتاج مشتقات الحليب".

وتوجهت وزارة الزراعة" بتحية تقدير وامتنان إلى جميع مربي المواشي والمزارعين، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لأمننا الغذائي ويواصلون عملهم رغم كل التحديات

مواضيع ذات صلة
وزير الزراعة يترأس اجتماعاً طارئاً لمواجهة جائحة الحمى القلاعية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إنتشار مرض الحمّى القلاعية... بيانٌ عاجل لوزارة الزراعة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحمى القلاعية… وباء بيطري يتحوّل إلى أزمة اقتصادية تهدد الثروة الحيوانية والأمن الغذائي
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرض "الحمى القلاعية" يضرب مزارع المواشي في لبنان.. وبيان يكشف
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 05:18:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:21 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:10 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:03 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon24
22:05 | 2025-12-12
Lebanon24
22:06 | 2025-12-12
Lebanon24
16:21 | 2025-12-12
Lebanon24
15:10 | 2025-12-12
Lebanon24
15:03 | 2025-12-12
Lebanon24
14:03 | 2025-12-12
