19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
للحد من التلوث.. أعمال تنظيف لمجرى نهر الليطاني في منطقة المرج ـ الحوض الأعلى
Lebanon 24
13-12-2025
|
00:30
أعلنت
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
عن انطلاق الأعمال الميدانية في
منطقة المرج
وذلك ضمن أنشطة مشروع "الحدّ من تلوّث
بحيرة القرعون
" المموَّل من
البنك الدولي
.
وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الذي وجّهته المصلحة بتاريخ 29/10/2025 إلى
مجلس الإنماء والإعمار
، والمتضمّن طلب إزالة الرواسب والنفايات التي تراكمت في عدد من المقاطع الحسّاسة من المجرى، والتي باتت تُشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة عبر إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات.
وقد باشرت الفرق الفنية العمل في مقطع المرج بعد أن أظهر المسح الميداني أنّ هذا المقطع يُعدّ من النقاط ذات الأولوية، نظرًا لحجم الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه خلال موسم الأمطار.
