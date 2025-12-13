تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

للحد من التلوث.. أعمال تنظيف لمجرى نهر الليطاني في منطقة المرج ـ الحوض الأعلى

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1454492-639012082407506248.jpg
Doc-P-1454492-639012082407506248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن انطلاق الأعمال الميدانية في منطقة المرج وذلك ضمن أنشطة مشروع "الحدّ من تلوّث بحيرة القرعون" المموَّل من البنك الدولي.

وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للكتاب الرسمي الذي وجّهته المصلحة بتاريخ 29/10/2025 إلى مجلس الإنماء والإعمار، والمتضمّن طلب إزالة الرواسب والنفايات التي تراكمت في عدد من المقاطع الحسّاسة من المجرى، والتي باتت تُشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة عبر إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات.

وقد باشرت الفرق الفنية العمل في مقطع المرج بعد أن أظهر المسح الميداني أنّ هذا المقطع يُعدّ من النقاط ذات الأولوية، نظرًا لحجم الرواسب المتراكمة فيه وتأثيرها المباشر على حركة المياه خلال موسم الأمطار.


Advertisement
مواضيع ذات صلة
انطلاق أعمال تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إزالة طيور نافقة من مجرى نهر الليطاني في زحلة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني تعلن: أعمال تنظيف أسفل بركة أنان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تُطلق المرحلة الثانية لتنظيف مجرى النهر في صغبين
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:07:53 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

مجلس الإنماء والإعمار

بحيرة القرعون

البنك الدولي

مجلس الإنماء

نهر الليطاني

منطقة المرج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2025-12-13
Lebanon24
02:48 | 2025-12-13
Lebanon24
02:45 | 2025-12-13
Lebanon24
02:33 | 2025-12-13
Lebanon24
02:30 | 2025-12-13
Lebanon24
02:00 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24