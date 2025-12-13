تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون وجعجع مجدداً.. صراع على ما بعد الرئاسة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
13-12-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1454540-639012159301067563.jpg
Doc-P-1454540-639012159301067563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الكواليس السياسية، بعيدًا عن الأضواء والخطابات العلنية، يتقدّم صراع لم يعد صامتا، بل بات متصاعدا بين رئيس الجمهورية جوزيف عون من جهة، والقوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع من جهة أخرى. هذا الصراع، الذي كان يُدار سابقًا بحذر شديد، بدأ يتحول تدريجيًا إلى مشهد يومي شبه اعتيادي، تُترجم فصوله في المواقف، والتسريبات، والتباينات الحادة حول ملفات أساسية، من دون أن يصل بعد إلى مواجهة مباشرة مكشوفة.

جوهر هذا الخلاف لا يرتبط بتفصيل عابر أو بسوء تفاهم سياسي، بل ينبع من مقاربتين مختلفتين كليًا للمرحلة المقبلة. سمير جعجع يعتقد، وبقناعة راسخة لديه ، أن التقدم السياسي الذي حققته القوات اللبنانية في المرحلة الأخيرة، سواء على مستوى الحضور النيابي أو التأثير السياسي، او انتصار مشروعها في المنطقة، يجب أن يُترجم نتائج ملموسة تعود عليه شخصيًا وعلى فريقه. من هذا المنطلق، يرى جعجع أن لحظة الاستثمار السياسي قد حانت، وأن أي مسار يؤدي إلى تكريس زعامة مسيحية أخرى على حسابه هو مسار غير مقبول، خصوصًا إذا كان هذا المسار يقود إلى رئاسة قوية قادرة على إعادة إنتاج زعامة شبيهة بتجربة ميشال عون في أوجها.

هنا تحديدًا تكمن العقدة الثانية في الصراع. نجاح عهد جوزيف عون، إذا تحقق، لن يكون نجاحًا إداريًا أو مؤسساتيًا فحسب، بل سيحمل معه بُعدًا سياسيًا وشعبيًا. فالرئيس الذي ينجح في فرض حضوره، وإدارة الدولة بحدّ أدنى من التوازن والاستقرار، سيتحول تلقائيًا إلى زعيم مسيحي منافس، يمتلك شرعية الإنجاز لا مجرد الخطاب. هذا الاحتمال يُنظر إليه داخل القوات اللبنانية كتهديد مباشر لموقع جعجع ودوره، ما يفسر عدم الحماسة لتسهيل مهمة العهد أو منحه المساحة اللازمة لتحقيق اختراقات نوعية.

أما العنوان الثالث والأكثر حساسية، فيتجسد في ملف التعيينات. فالعهد الرئاسي يتصرف انطلاقًا من منطق الحكم، أي السعي إلى اختيار أسماء يراها قادرة على تنفيذ رؤيته وإدارة المؤسسات. في المقابل، يتعامل جعجع مع التعيينات، وخصوصًا المسيحية منها، بوصفها حقًا سياسيًا مكتسبًا، يجب أن ينعكس نفوذًا مباشرًا داخل الدولة. هذا التناقض يحوّل كل تعيين إلى ساحة اشتباك جديدة، ويعمّق الشرخ القائم.

الصراع بين الرجلين ليس صراعًا شخصيًا بقدر ما هو صراع على الزعامة والدور والمستقبل السياسي للمسيحيين في لبنان. ومع غياب أي مؤشرات جدية على التهدئة، يبدو أن هذا الاشتباك الصامت مرشّح للاستمرار، وربما للتصاعد، كلما اقترب العهد من لحظات مفصلية تتطلب حسمًا لا يحتمل التسويات الرمادية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أسئلة وسجالات بعد غياب جعجع عن زيارة البابا ومصادر مقرّبة من عون تتهمه بالتشويش
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجدداً.. ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء في العراق
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوات اللبنانية

ميشال عون

اللبنانية

المستقبل

المسيحية

الجمهوري

جمهورية

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24