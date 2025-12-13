تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
بحوزته ١٤ ألف حبّة كبتاغون.. أمن الدولة يوقف مطلوباً في الزهراني
Lebanon 24
13-12-2025
|
03:49
أعلنت
المديرية العامة لأمن الدولة
أنه ومتابعةً لجهود
المديرية العامة
لأمن الدولة في مكافحة ترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات دقيقة، داهمت دورية من
مديرية الجنوب
الإقليمية – مكتب
الزهراني
منزل السوري (م.ج.م.) في
منطقة الزهراني
بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٥، وضبطت داخل منزله ومنزل والدته كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون تُقدَّر بحوالي ١٤ ألف حبّة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
