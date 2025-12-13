تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بحوزته ١٤ ألف حبّة كبتاغون.. أمن الدولة يوقف مطلوباً في الزهراني

Lebanon 24
13-12-2025 | 03:49
Doc-P-1454563-639012198932047625.jpg
Doc-P-1454563-639012198932047625.jpg photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه ومتابعةً لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة ترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات دقيقة، داهمت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب الزهراني منزل السوري (م.ج.م.) في منطقة الزهراني بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٥، وضبطت داخل منزله ومنزل والدته كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون تُقدَّر بحوالي ١٤ ألف حبّة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.
