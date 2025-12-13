بحوزته ١٤ ألف حبّة كبتاغون.. أمن الدولة يوقف مطلوباً في الزهراني

أعلنت أنه ومتابعةً لجهود لأمن الدولة في مكافحة ترويج المخدرات، وبعد توافر معلومات دقيقة، داهمت دورية من الإقليمية – مكتب منزل السوري (م.ج.م.) في بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٥، وضبطت داخل منزله ومنزل والدته كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون تُقدَّر بحوالي ١٤ ألف حبّة.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة المختص.

