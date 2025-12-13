حادث سير مروّع... ووفاة أحد العسكريين

وقع حادث سير مروّع على طريق بلدة الخضر شرق .

وعلم " "، أنّ عسكريّاً من آل عودة تُوفِيَ في الحادث، بينما أُصيب شابٌ آخر بجروحٍ، ونُقِلَ إلى مستشفى دار الامل الجامعي بحالة حرجة.