تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

علي حسن خليل: حديث جعجع هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة

Lebanon 24
13-12-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1454697-639012416660770251.jpg
Doc-P-1454697-639012416660770251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عبر منصة "اكس": "كنا نربأ ب"الفقيه الدستوري" سمير جعجع أن يسمم عقول دفعة جديدة من المنتسبين لحزبه بأفكار لا تمت الى القانون بصلة بدلاً من تنشئتهم على احترام القوانين. وتصحيحاً لمفاهيمه القانونية الخاطئة وحرصاً على فهم جمهوره قبل أي أحد آخر، نؤكد على الآتي:

‏أولاً: إن إستخدام جعجع لمصطلحات من طينة خرق وضرب المهل الدستورية لا يعني أن ذلك حصل بل على العكس، والمادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب تؤكد في نصها عكس ما رمى اليه جعجع تماماً وندعوه لقراءتها بتمعن و الاستعانة بصديق له كالنائب جورج عدوان الذي سُمّي القانون بإسمه.

‏ثانياً: نشكره على اعترافه بأنه كما الحكومة أكدا وجود قانون  انتخابي نافذ يمكن اجراء الانتخابات على اساسه، وليس صحيحاً قوله أن الحكومة اعتبرت ان القانون غير قابل للتطبيق، وليخبره وزراؤه بمضمون تقرير اللجنة المكلفة بالإجراءات التطبيقية للقانون.

ثالثاً: اما حديث جعجع عن التسلّط والتشبث بالرأي والتفرّد بالقرار فهو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة والسيرة فاضحة ولا تحتاج الى شهود".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
علي حسن خليل يردّ على جعجع: كتلتك هي من عطّلت إقتراحاً لتعديل قانون الإنتخابات
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي: الشعب مستعد لخوض المعركة من أجل الدفاع عن نفسه وموارده
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إيران بالقاهرة: حزب الله يدافع عن نفسه وعن المجتمع الشيعي في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء بيروت يثمنون زيارة البابا ويؤكدون حق لبنان في الدفاع عن نفسه
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24

علي حسن خليل

سمير جعجع

حسن خليل

نبيه بري

علي حسن

الدستور

بات على

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2025-12-13
Lebanon24
10:55 | 2025-12-13
Lebanon24
10:53 | 2025-12-13
Lebanon24
10:51 | 2025-12-13
Lebanon24
10:47 | 2025-12-13
Lebanon24
10:42 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24