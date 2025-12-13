جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في معراب

يواصل "القوات اللبنانيّة" استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى "رميش" في ، برئاسة حنا العميل ونائبه موسى منصور، يرافقهما مخاتير البلدة: حسان سعيد، منير ويوسف مخول، في حضور: الموفد الخاص لرئيس الحزب إلى مناطق الجنوب ، شادي حداد ورئيس مركز القوّات في البلدة غابي الحاج.



وتناول مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها.

