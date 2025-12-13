قال مسؤول أمني للقناة 12 إن وجّهت إلى ، عبر وسطاء أميركيين، رسالة مفادها أن "التعاون بين والجيش في لبنانغير مقبول"، وذلك بعد تلقيها ما وصفه بـ"أدلة" على تنسيق بين الطرفين.



وبحسب المسؤول، ورغم هذه الأدلة، أرجأت إسرائيل ضربة كانت تستهدف بلدة يانوح ضد بنية تحتية لحزب الله، بعدما أصدرت تحذيرات للسكان.



وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بأنها رصدت خلال الساعات الماضية تحركات للجيش شملت رفع حالة التأهّب في مناطق الجنوب والبقاع، عقب تقارير استخبارية تحدثت عن أن الجيش أنهى إعداد خطط لضربات مكثفة تستهدف وتهدف إلى إخلاء شامل لسكان مناطق الجنوب.



وأضافت المصادر أن حزب الله عزّز خلال الأيام القليلة الماضية قوات ردّ سريع إضافية على ضفاف ، وفعّل شبكة الرادارات والمراقبة الإلكترونية على طول الحدود، مع تعليمات لقواته بالتصدي لأي طائرات مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مناطق سيطرته. (ارم نيوز)



