Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بشأن الجيش و"الحزب".. رسائل إسرائيلية وصلت إلى لبنان!

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:50
Doc-P-1454862-639012920843651249.png
Doc-P-1454862-639012920843651249.png photos 0
قال مسؤول أمني للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل وجّهت إلى الحكومة اللبنانية، عبر وسطاء أميركيين، رسالة مفادها أن "التعاون بين حزب الله والجيش في لبنانغير مقبول"، وذلك بعد تلقيها ما وصفه بـ"أدلة" على تنسيق بين الطرفين.

وبحسب المسؤول، ورغم هذه الأدلة، أرجأت إسرائيل ضربة كانت تستهدف بلدة يانوح جنوب لبنان ضد بنية تحتية لحزب الله، بعدما أصدرت تحذيرات للسكان.

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بأنها رصدت خلال الساعات الماضية تحركات للجيش شملت رفع حالة التأهّب في مناطق الجنوب والبقاع، عقب تقارير استخبارية تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي أنهى إعداد خطط لضربات مكثفة تستهدف لبنان وتهدف إلى إخلاء شامل لسكان مناطق الجنوب.

وأضافت المصادر أن حزب الله عزّز خلال الأيام القليلة الماضية قوات ردّ سريع إضافية على ضفاف نهر الليطاني، وفعّل شبكة الرادارات والمراقبة الإلكترونية على طول الحدود، مع تعليمات لقواته بالتصدي لأي طائرات مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مناطق سيطرته. (ارم نيوز)
الرسالة وصلت الى لبنان عبر "الضاحية"…فهل ينقلب المشهد؟!"
لبنان محاصر بضغط التفاوض المباشر: بري يدرس و"الحزب" يناور داخليا
الجيش يواجه الضغوط ورسالة من بيت ليف لـ "الحزب"
رسائل بيان "الحزب": داخلية ام خارجية؟
