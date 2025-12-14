لغز خطف يهزّ صور: أمّ ورضيعتها رهينتا فدية وتهديدات مرعبة

قضية خطف خطيرة هزّت منطقة صور، حيث اختفت السيدة ياسمين هنداوي ورضيعتها مايا (5 أشهر) بعد خروجهما من منزلهما في بلدة حناويه. وبعد انقطاع الاتصال، تلقّى الزوج خالد خزمة اتصالًا من مجهولين أكدوا خطف الأم وطفلتها وطالبوا بفدية قدرها 20 ألف دولار.



وتكررت اتصالات الخاطفين مترافقة مع سماع بكاء الطفلة وصراخ والدتها، قبل أن يهددوا ببيعهما لتجار البشر في حال عدم الدفع. الزوج، وهو عامل سوري لا يملك المبلغ، لجأ إلى التي باشرت تحقيقاتها.

