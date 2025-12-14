الجيش: تمارين عسكرية ورمايات حيّة في حنوش – حامات

أعلنت – ، أنّ وحدة عسكرية ستنفّذ تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش – ، وذلك يومي 15 و16 كانون الأول 2025، اعتبارًا من الساعة 7:30 صباحًا ولغاية منتصف الليل.



وأوضحت القيادة أنّ التمارين ستتخلّلها رمايات بالذخيرة الحيّة باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة، إضافة إلى مشاركة طائرات تابعة للقوات الجوية.



ودعت قيادة الجيش المواطنين، ولا سيّما أصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من منطقة التمارين خلال الفترة المحدّدة، حرصًا على السلامة العامة.

