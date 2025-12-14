تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
ضو: نتنياهو لا يريد صدامًا مع ترامب وحرب لبنان غير واردة
Lebanon 24
14-12-2025
|
04:32
رأى النائب مارك ضو أنّ اندلاع حرب جديدة مستبعد في المرحلة الحالية، معتبرًا أنّ هذا السيناريو لا ينسجم مع توجّه الإدارة الأميركية، ولا سيما أنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يعمل على إنهاء الحروب ولن يغطّي أي مغامرة إسرائيلية عسكرية ضد
لبنان
.
وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة
الإسرائيلية
بنيامين نتنياهو ليس في وارد توتير علاقته بترامب، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي خلال نحو سبعة أشهر.
وفي حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، اعتبر ضو أنّ حادثة بيت يانوح شكّلت محطة اختبار لقدرة
الجيش اللبناني
على بسط سلطته، وكان لها انعكاس على مشاركة
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل في
باريس
، في إطار التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش.
ودعا ضو أبناء الطائفة الشيعية إلى التنبه لخطورة الاستمرار في تحمّل تبعات التورّطات القائمة، مشيرًا إلى أنّ إبداء "
حزب الله
" مرونة أكبر في التعاطي مع التحديات، انطلاقًا من أولوية إنقاذ لبنان، كان من شأنه أن يفتح مسارًا مختلفًا للأحداث.
وانتقد خطاب نائب
الأمين العام
لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، معتبرًا أنّه يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن المشروع الذي يقوده الحزب أدخل لبنان في حروب متتالية وعرّض الجنوب لمخاطر جسيمة، متهمًا إياه باللجوء إلى شعارات الماضي لتبرير الخسائر التي تكبّدتها البيئة الشيعية.
وفي ما يتصل بالاستحقاق الانتخابي، لفت ضو إلى أنّ التأجيل التقني لا يزال خيارًا مطروحًا.
