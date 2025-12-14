اتحاد المزارعين يحذّر: الحمى القلاعية تتطلب خطة طوارئ

حذّر اتحاد نقابات المزارعين من أنّ تفشّي مرض الحمى القلاعية يشكّل تحديًا صحيًا وبيطريًا بالغ الدقة، داعيًا إلى أعلى مستويات التنسيق بين والمعنية، نظرًا لانعكاساته المباشرة على الحيوانية والأمن الغذائي.



وأشار الاتحاد في بيان إلى أنّ نفوق أعداد من المواشي وتراجع إنتاج الحليب وتزايد خسائر المزارعين تفرض التعامل مع الأزمة بمقاربة وقائية شاملة، تقوم على التخطيط المسبق وتعزيز الجهوزية، ولا سيما في ما يتعلق بتأمين اللقاحات وضبط حركة المواشي والحد من المخاطر العابرة للحدود.



ولفت إلى أنّ بيانات التطمين الرسمية تُسهم في منع الهلع وحماية السوق، لكنها لا تكفي وحدها، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الميداني للمزارعين عبر الإرشاد البيطري المنظّم وتخفيف الأعباء المالية، بما يضمن استمرارية الإنتاج الزراعي.



وشدّد أهمية تشديد الرقابة على حركة المواشي داخليًا وضبط المعابر غير الشرعية للحد من انتشار الأمراض، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تكاملية تشمل وضع خطة طوارئ زراعية – بيطرية واضحة، الإسراع في تأمين اللقاحات وتوزيعها بعدالة، دراسة آليات دعم أو تعويض للمتضررين، وتوسيع الشراكة مع اتحادات المزارعين ونقابات الاختصاص.



ونوّه بالدور الذي تقوم به ، وبجهود المجتمع الأهلي في عدد من المناطق، مثمّنًا بشكل خاص مبادرات في مواكبة المزارعين ميدانيًا والمساهمة في حملات التحصين وتقديم الإرشاد الزراعي والبيطري.



وختم بالتأكيد أنّ حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، حفاظًا على الأمن الغذائي ودعم صمود المزارعين.

