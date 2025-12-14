تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخولي: تبرير العتمة ب"تفادي الأسوأ" أو "كسب الوقت" لم يعد مقبولاً

Lebanon 24
14-12-2025 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1455004-639013159037327164.png
Doc-P-1455004-639013159037327164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي إلى ان "عودة أزمة الكهرباء لتتصدر معاناة اللبنانيين وبقساوة غير مسبوقة، في وقت يدفعوا فيه أغلى فاتورة كهرباء في تاريخهم، بين تعرفة رسمية مرتفعة، وفواتير مولدات خاصة أنهكت ما تبقى من القدرة المعيشية للمواطن يشكل علامة استفهام كبيرة حول اداء وزير الطاقة والذي يلامس الصفر في ادارة هذا القطاع".


واضاف بأن "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، ومن موقعه الرقابي، وبعيدا عن التجاذبات السياسية حول هذا الملف يرى أن ما يحصل اليوم ليس أزمة طارئة ولا ظرفاً مفاجئاً، بل هو فشل إداري وتخطيطي موصوف تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية كافة، وفي مقدّمها وزارة الطاقة والمياه ووزيرها الحالي جو الصدّي".


وقال: "رغم تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كأحد أبرز عناوين "الإصلاح"، ووجود ثلاث سلطات تدير القطاع، هي وزارة الطاقة ومستشاريها، مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة، وبعد فرض تعرفة كهرباء مرتفعة على اللبنانيين بحجة تحسين الإنتاج والاستدامة، نجد أنفسنا اليوم أمام مشهد عبثي معامل تتوقف بسبب نفاد الفيول، وبواخر تتأخر، وخطط غائبة، ودولة عاجزة عن إدارة بديهيات قطاع حيوي".


وشدد على ان "ما يحصل في معملي دير عمار والزهراني يفضح خللاً بنيوياً في الإدارة فمواعيد نفاد الفيول معروفة سلفاً، وإجراءات الفحص والتفريغ تحتاج أياماً معروفة أيضاً، ومع ذلك يتكرر السيناريو نفسه: تأخير، توقف قسري، ثم تحميل المواطن كلفة العتمة. وهنا نطرح السؤال الجوهري ما جدوى كل هذه الهيئات واللجان والوعود إذا كانت عاجزة عن تأمين باخرة فيول في الوقت المناسب؟ وأين هي الخطة الاستراتيجية للكهرباء المستدامة التي وُعد بها اللبنانيون؟ وأين الانتقال إلى حلول دائمة بدل إدارة الأزمات من باخرة إلى باخرة؟".


وقال الخولي بأن محاولة وزير الطاقة حصر المشكلة بميراث الوزراء السابقين أو الدخول في سجالات سياسية مع هذا الفريق أو ذاك، لا تعفيه من مسؤوليته الدستورية والإدارية الحالية. "فالوزارة اليوم تحت إدارته، والقرارات اليوم تُتخذ باسمه، والنتائج اليوم يتحملها اللبنانيون".


واردف: "تبرير العتمة ب"تفادي الأسوأ" أو "كسب الوقت" لم يعد مقبولاً، لأن إدارة الوقت هي جوهر المسؤولية، لا ذريعة للفشل. فالدولة لا تُدار بردّات الفعل، بل بالتخطيط المسبق، والمحاسبة، والشفافية. إن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة يرى أن: استمرار منطق إدارة قطاع الكهرباء كحالة طوارئ دائمة، وغياب المساءلة الواضحة، وتحميل المواطن كلفة سوء الإدارة، يشكل انتهاكاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة، ولحق اللبنانيين بالكهرباء كخدمة عامة أساسية".


وطالب الحكومة بتوضيح رسمي وشفاف للرأي العام حول أسباب الفشل في تأمين الفيول في الوقت المناسب، ووزراة الطاقة بنشر خطة كهرباء واضحة ومعلنة  بمواعيد وأرقام، لا ببيانات تبريرية، وبتحديد المسؤوليات بدقة داخلها وبمؤسسة كهرباء لبنان، بدل تعميم الفشل. وضرورة إخضاع كل ملف البواخر والعقود والتلزيمات لرقابة مستقلة وقضائية فعلية".


وختم الخولي: "لقد سئم اللبنانيون من وعود الكهرباء 24/24، ومن مسلسل البواخر، ومن تبادل الاتهامات. خصوصا وان ما يحتاجه لبنان اليوم ليس بيانات سياسية، ولا الانتقال من حجة ما خلونا الى حجة الحق على السلف بل ما يحتاجه اللبنانيون هو إدارة كفوءة، وخطة مستدامة، ومحاسبة حقيقية العتمة ليست قدراً على اللبنانيين، بل هي نتيجة خيارات، ومن يختَار الفشل يجب أن يُسأل من المجلس النيابي ومن الهيئات الرقابية والقضائية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام: لم يعد هناك ترف لإضاعة الوقت والفرص الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مسؤولين أوروبيين: بوتين يحاول كسب الوقت وإفشال مفاوضات زيلنسكي في البيت الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف: لم يعد بإمكان مسلحي حماس المتحصّنين بأنفاق رفح التحرك نحو المواصي أو غزة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:43:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

وزارة الطاقة

وزير الطاقة

الزهراني

الدستور

لبنان

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2025-12-14
Lebanon24
08:35 | 2025-12-14
Lebanon24
08:13 | 2025-12-14
Lebanon24
08:02 | 2025-12-14
Lebanon24
07:41 | 2025-12-14
Lebanon24
07:33 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24