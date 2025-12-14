تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)
Lebanon 24
14-12-2025
|
07:41
صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ، صورة المفقودة:
– فطوم علي الشيدون (مواليد عام 1988، سورية)
التي غادرت بتاريخ 11-12-2025، منزلها الكائن في بلدة
شمسطار
إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتّى تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر شمسطار في وحدة
الدرك الإقليمي
على رقم الهاتف ٣٣٠٦٧٨ – 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
