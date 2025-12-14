غادرت منزلها في شمسطار ولم تعد.. "فطوم" مفقودة (صورة)

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقودة:



– فطوم علي الشيدون (مواليد عام 1988، سورية)



التي غادرت بتاريخ 11-12-2025، منزلها الكائن في بلدة إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتّى تاريخه.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر شمسطار في وحدة على رقم الهاتف ٣٣٠٦٧٨ – 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.





Advertisement