Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان

Lebanon 24
14-12-2025 | 13:00
Doc-P-1455125-639013393626508318.jpg
Doc-P-1455125-639013393626508318.jpg photos 0
زعم الجيش الاسرائيلي، أن "حزب الله يواصل انتهاك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان: فقد استهدف الجيش الإسرائيلي نحو 40 شخصا منذ بداية تشرين الأول في جنوب لبنان".
وزعم في بيان له، أن "قوات الجيش الإسرائيلي، بقيادة القيادة الشمالية، وبتوجيه من جهاز المخابرات العسكرية وبالتعاون مع القوات الجوية، استهدفت نحو 40 شخصا في نحو 30 قرية متفرقة في جنوب لبنان منذ تشرين الأول، وينضم هؤلاء العناصر إلى أكثر من 380 عنصراً تم استهدافهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي انتهك خلاله حزب الله الاتفاق أكثر من 1900 مرة".
وادعى في البيان، أن "عناصر حزب الله الذين تم استهدافهم  قاموا بأنشطة عدة شملت إعادة بناء البنية التحتية، وتهريب الأسلحة، والتنسيق بين سكان القرى ومقرات حزب الله، وهذا دليل إضافي على وجود حزب الله ونشاطه في المنطقة، في تناقض صارخ مع التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: حزب الله يعمل بشكل فاعل على انتهاك التفاهمات بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: ملتزمون بالتفاهمات مع لبنان ولكن لن نسمح لحزب الله بتعزيز قوته وتهديدنا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يواصل محاولاته لإعادة إعمار منشآت عسكرية في لبنان ما يعد خرقا للتفاهمات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نعرب عن قلقنا إزاء انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:18:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

جهاز المخابرات العسكرية

القيادة الشمالية

القوات الجوية

قيادة الشمال

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
Lebanon24
16:41 | 2025-12-14
Lebanon24
16:33 | 2025-12-14
Lebanon24
15:49 | 2025-12-14
Lebanon24
15:45 | 2025-12-14
Lebanon24
15:42 | 2025-12-14
Lebanon24
15:30 | 2025-12-14
