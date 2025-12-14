تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان
Lebanon 24
14-12-2025
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعم الجيش الاسرائيلي، أن "
حزب الله
يواصل انتهاك التفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان: فقد استهدف الجيش
الإسرائيلي
نحو 40 شخصا منذ بداية تشرين الأول في
جنوب لبنان
".
وزعم في بيان له، أن "قوات الجيش الإسرائيلي، بقيادة
القيادة الشمالية
، وبتوجيه من
جهاز المخابرات العسكرية
وبالتعاون مع
القوات الجوية
، استهدفت نحو 40 شخصا في نحو 30 قرية متفرقة في جنوب
لبنان
منذ تشرين الأول، وينضم هؤلاء العناصر إلى أكثر من 380 عنصراً تم استهدافهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي انتهك خلاله حزب الله الاتفاق أكثر من 1900 مرة".
وادعى في البيان، أن "عناصر حزب الله الذين تم استهدافهم قاموا بأنشطة عدة شملت إعادة بناء البنية التحتية، وتهريب الأسلحة، والتنسيق بين سكان القرى ومقرات حزب الله، وهذا دليل إضافي على وجود حزب الله ونشاطه في المنطقة، في تناقض صارخ مع التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
