إسرائيل: "الحزب" يواصل انتهاك التفاهمات مع لبنان

زعم الجيش الاسرائيلي، أن " يواصل انتهاك التفاهمات بين ولبنان: فقد استهدف الجيش نحو 40 شخصا منذ بداية تشرين الأول في ".

وزعم في بيان له، أن "قوات الجيش الإسرائيلي، بقيادة ، وبتوجيه من وبالتعاون مع ، استهدفت نحو 40 شخصا في نحو 30 قرية متفرقة في جنوب منذ تشرين الأول، وينضم هؤلاء العناصر إلى أكثر من 380 عنصراً تم استهدافهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي انتهك خلاله حزب الله الاتفاق أكثر من 1900 مرة".

وادعى في البيان، أن "عناصر حزب الله الذين تم استهدافهم قاموا بأنشطة عدة شملت إعادة بناء البنية التحتية، وتهريب الأسلحة، والتنسيق بين سكان القرى ومقرات حزب الله، وهذا دليل إضافي على وجود حزب الله ونشاطه في المنطقة، في تناقض صارخ مع التفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

