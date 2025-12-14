تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

هيئة اعلامية جديدة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:09
في إطار التغييرات داخل الجسم التنظيمي في حزب الله بعد الحرب الأخيرة، أقرّ مجلس شورى القرار، وهو أعلى سلطة في الحزب، قراراً بتشكيل هيئة جديدة تتولّى إدارة الملف الإعلامي في الحزب. وقضى القرار الذي أبلغ إلى المعنيين قبل أيام بأن تشكّل هيئة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، تضمّ في عضويّتها ممثّلين عن جميع المؤسسات الإعلامية في الحزب، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني ووحدة العلاقات الإعلامية. وجرى إعداد هيكلية جديدة لإدارة هذه المؤسسات، بعد إعفاء المجلس التنفيذي من الإشراف عليها، كما تمّ تنظيم دور المجلس السياسي في ما خصّ هذا القطاع.
وبحسب ما رشح، فإنّ الهيئة الجديدة تتبع حالياً للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بانتظار اتخاذ قرار لاحق حول بقائها في هذا الإطار أو تحويلها إلى مجلس مركزي جديد. لكنّ القرار الأساسي قضى بمنح الهيئة صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وترشيقها، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل الإعلامي في البلاد وخارجها، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الضرورية على المستويَين الإداري والمهني، علماً أنّ القرار يقضي بأن يكون كل مسؤول عن مؤسسة إعلامية صاحب اختصاص في المهمّة نفسها، وعدم اختيار قيادات من قطاعات أخرى.( الاخبار)
 
إبراهيم الموسوي

المجلس التنفيذي

المجلس السياسي

مجلس شورى

نعيم قاسم

حزب الله

الموسوي

موسوي

