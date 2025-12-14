في إطار التغييرات داخل الجسم التنظيمي في بعد الحرب الأخيرة، أقرّ القرار، وهو أعلى سلطة في الحزب، قراراً بتشكيل هيئة جديدة تتولّى إدارة الملف الإعلامي في الحزب. وقضى القرار الذي أبلغ إلى المعنيين قبل أيام بأن تشكّل هيئة برئاسة النائب ، تضمّ في عضويّتها ممثّلين عن جميع المؤسسات الإعلامية في الحزب، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني ووحدة العلاقات الإعلامية. وجرى إعداد هيكلية جديدة لإدارة هذه المؤسسات، بعد إعفاء من الإشراف عليها، كما تمّ تنظيم دور في ما خصّ هذا القطاع.

وبحسب ما رشح، فإنّ الهيئة الجديدة تتبع حالياً للأمين العام للحزب الشيخ ، بانتظار اتخاذ قرار لاحق حول بقائها في هذا الإطار أو تحويلها إلى مجلس مركزي جديد. لكنّ القرار الأساسي قضى بمنح الهيئة صلاحيات واسعة لإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وترشيقها، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل الإعلامي في البلاد وخارجها، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الضرورية على المستويَين الإداري والمهني، علماً أنّ القرار يقضي بأن يكون كل مسؤول عن مؤسسة إعلامية صاحب اختصاص في المهمّة نفسها، وعدم اختيار قيادات من قطاعات أخرى.( الاخبار)



