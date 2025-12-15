تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر

Lebanon 24
15-12-2025 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1455290-639013849990052985.jpg
Doc-P-1455290-639013849990052985.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان موجة قطبية ستعبر الجبال اللبنانية المتوسطة والبقاع وسوف تتدنى الحرارة تحت الصفر اعتباراً من مساء الثلاثاء ولغاية صباح الخميس، ونصح المواطنين بوضع الـ Antigel في سياراتهم. 

وأشار خنيصر إلى ان منخفضا جويا  سريعا سيقترب ظهر اليوم الإثنين من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب تراجع الضغط الجوّي نحو 1012hpa، يبدأ تساقط الامطار بشكل متفرق ومتقطع بين بعد ظهر الاثنين وساعات المساء وتشتد خلال الليل.

تتساقط امطار متفرقة يوم الثلاثاء تترافق مع دخول كتلة باردة اجواء سوريا والاردن والبقاع فتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق السلسلة الشرقية والبقاع الشمالي والاوسط على مرتفعات متوسطة تلامس 1100 في بعض المناطق، بحسب توزيع الهطولات، كما تتساقط الثلوج فوق الجبال الغربية التي تعلو 1200 متر لفترة قصيرة، من دون تراكمات تُذكر، وتكون حصة الامطار لفلسطين والاردن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.. نصائح للسائقين في جرود الضنية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات وحرب وفوائد مرتفعة... روسيا على حافة الصفر
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتمسك بالتخصيب: مسألة فخر وطني و"لن نقبل التخفيض إلى الصفر"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:04:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الحوض الشرقي

ايلي خنيصر

اللبنانية

الشمالي

البقاع

فلسطين

الغربي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2025-12-15
Lebanon24
03:57 | 2025-12-15
Lebanon24
03:45 | 2025-12-15
Lebanon24
03:40 | 2025-12-15
Lebanon24
03:37 | 2025-12-15
Lebanon24
03:30 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24