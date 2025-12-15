تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
15-12-2025
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الأب
ايلي خنيصر
المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ ان موجة قطبية ستعبر الجبال
اللبنانية
المتوسطة والبقاع
وسوف
تتدنى الحرارة تحت الصفر اعتباراً من مساء الثلاثاء ولغاية صباح الخميس، ونصح المواطنين بوضع الـ Antigel في سياراتهم.
وأشار
خنيصر
إلى ان منخفضا جويا سريعا سيقترب ظهر اليوم الإثنين من
الحوض الشرقي
للبحر الأبيض المتوسط بسبب تراجع الضغط الجوّي نحو 1012hpa، يبدأ تساقط الامطار بشكل متفرق ومتقطع بين بعد ظهر الاثنين وساعات المساء وتشتد خلال الليل.
تتساقط امطار متفرقة يوم الثلاثاء تترافق مع دخول كتلة باردة اجواء
سوريا
والاردن والبقاع فتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج فوق السلسلة الشرقية والبقاع
الشمالي
والاوسط على مرتفعات متوسطة تلامس 1100 في بعض المناطق، بحسب توزيع الهطولات، كما تتساقط الثلوج فوق الجبال الغربية التي تعلو 1200 متر لفترة قصيرة، من دون تراكمات تُذكر، وتكون حصة الامطار لفلسطين والاردن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.. نصائح للسائقين في جرود الضنية (فيديو)
Lebanon 24
انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.. نصائح للسائقين في جرود الضنية (فيديو)
15/12/2025 11:04:12
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
15/12/2025 11:04:12
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات وحرب وفوائد مرتفعة... روسيا على حافة الصفر
Lebanon 24
عقوبات وحرب وفوائد مرتفعة... روسيا على حافة الصفر
15/12/2025 11:04:12
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تتمسك بالتخصيب: مسألة فخر وطني و"لن نقبل التخفيض إلى الصفر"
Lebanon 24
إيران تتمسك بالتخصيب: مسألة فخر وطني و"لن نقبل التخفيض إلى الصفر"
15/12/2025 11:04:12
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوض الشرقي
ايلي خنيصر
اللبنانية
الشمالي
البقاع
فلسطين
الغربي
الشمال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
04:00 | 2025-12-15
15/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدعو إلى جلسة عامة يوم الخميس
Lebanon 24
بري يدعو إلى جلسة عامة يوم الخميس
03:57 | 2025-12-15
15/12/2025 03:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة "مستغربة" ضد الجيش
Lebanon 24
حملة "مستغربة" ضد الجيش
03:45 | 2025-12-15
15/12/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اطلاق تطبيق وزارة الصحة.. نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: خطوة مفصلية
Lebanon 24
بعد اطلاق تطبيق وزارة الصحة.. نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: خطوة مفصلية
03:40 | 2025-12-15
15/12/2025 03:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟
Lebanon 24
دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟
03:37 | 2025-12-15
15/12/2025 03:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
10:00 | 2025-12-14
14/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2025-12-15
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
03:57 | 2025-12-15
بري يدعو إلى جلسة عامة يوم الخميس
03:45 | 2025-12-15
حملة "مستغربة" ضد الجيش
03:40 | 2025-12-15
بعد اطلاق تطبيق وزارة الصحة.. نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: خطوة مفصلية
03:37 | 2025-12-15
دريان تسلّم رسالة من شيخ الأزهر.. ما مضمونها؟
03:30 | 2025-12-15
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24