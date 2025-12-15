تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1455303-639013872429859576.jpg
Doc-P-1455303-639013872429859576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعاد القرار الأخير الصادر عن مصرف لبنان، والقاضي بحظر التعامل مع عدد من الجهات المالية غير المرخص لها ، فتح النقاش حول واقع المنظومة المالية الموازية في البلاد، في مرحلة تتشابك فيها تداعيات الانهيار الاقتصادي مع الضغوط الدولية المتصاعدة. وفي قلب هذا السجال، تبرز "جمعية القرض الحسن" كنموذج معقد يجمع بين وظيفة اجتماعية واسعة، ووضع قانوني ملتبس، ودور مالي بديل تمدد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

ويعد هذا القرار تحولا نوعيا في مقاربة السلطات النقدية لقطاع لطالما عمل خارج الرقابة المباشرة، مستفيدًا من الثغرات القانونية ومن تراجع دور المصارف التقليدية. وقد أثار إدراج "القرض الحسن" ضمن الجهات المشمولة بالمنع نقاشا واسعا حول شرعية نشاطها وحدود الدور الذي يمكن أن تؤدّيه في ظل الغياب شبه الكامل للمؤسسات المصرفية عن وظائفها الأساسية.

تعود جذور الجمعية إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حيث نشأت في بيئة اجتماعية وأمنية مضطربة، واتخذت في بداياتها طابعًا خيريًا، قبل أن تحصل على ترخيص رسمي كجمعية من وزارة الداخلية. هذا الإطار القانوني أتاح لها العمل ضمن نظام الجمعيات، من دون الخضوع لقانون النقد والتسليف، ما مكّنها من تطوير نموذج مالي خاص قائم على القروض الحسنة والضمانات العينية، ولا سيما رهن الذهب.

ومع تفجر الأزمة المالية عام 2019، ازداد حضور الجمعية واتسع نطاق نشاطها، غير أن هذا التمدد وضعها في مواجهة ضغوط خارجية متزايدة، خصوصًا من الولايات المتحدة، التي ترى في نشاطها المالي خروجا عن منظومة الشفافية والرقابة.
داخليا، ترجمت هذه الضغوط بإجراءات تنظيمية دفعت المؤسسة إلى اعتماد مسار تكيفي جديد، تمثل في فصل بعض الأنشطة الحساسة ونقلها إلى أطر قانونية مختلفة.

وفي هذا السياق، برز إنشاء شركة تجارية مرخص لها تحمل اسم "جود"، تولت منذ مطلع كانون الأول الحالي تنفيذ جزء من العمليات المرتبطة بالذهب. وتعتمد الصيغة الجديدة على معاملات تجارية موثقة، تقوم على شراء الذهب من الزبائن وإعادة بيعه لهم بالتقسيط، عبر عقود وفواتير رسمية، بما يشكل انتقالا من الإقراض المباشر إلى نموذج تجاري يحافظ على الوظيفة التمويلية ضمن إطار قانوني مغاير، من دون أن يحسم الجدل القائم حول مستقبل هذا الدور وحدوده.

من حيث الجوهر، لا يعالج نموذج "جود" ، كما يؤكد استاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى الإشكالية البنيوية المرتبطة بتصدّر الأموال، بل يقدّم حلًا شكليًا يهدف إلى تفادي منطق العقوبات وتخفيف الإحراج عن الدولة اللبنانية. فالمشكلة الأساسية في لبنان لا تقتصر على نقص القنوات التمويلية، بل تكمن في غياب نظام مالي موحّد وخاضع للرقابة، قادر على تتبّع حركة الأموال، ومصادرها، واستخداماتها. أي كيان يعمل خارج النظام المصرفي، حتى ولو كان منظمًا داخليًا، لا يعالج أصل الخلل، بل ينقله من حيّز الانكشاف إلى حيّز الظل. وبذلك، لا يساهم هذا النموذج في إعادة بناء الثقة المالية أو في توحيد الدورة النقدية، بل يعمّق الازدواجية النقدية التي يتبرأ منها الجميع، وذلك توصيفًا تقنيًا بعيدًا عن أي اعتبار سياسي.

في حال لم تكن عمليات "جود" مرتبطة فعليًا بمصارف خاضعة لقانون النقد والتسليف أو لرقابة هيئة التحقيق الخاصة، فإنها تكون، بحسب الدكتور موسى، عمليا خارج النظام المالي المنظّم. فالترخيص التجاري وحده غير كاف، لأن الأنشطة المالية مثل تجميع الأموال، الإقراض، الوساطة، أو تداول الذهب، تخضع لمعايير تنظيمية ورقابية مختلفة عن التجارة التقليدية. في هذا السياق، يصبح التعاطي مع هذا النموذج إشكاليا، إما عبر إخضاعه لإطار تنظيمي مالي خاص غير متوافر حاليا، أو عبر التعامل معه ككيان نقدي موازٍ، بما يحمله ذلك من مخاطر نظامية. أما تشبيهه ب"القرض الحسن"، فرغم وجاهته من حيث الوظيفة، فإنه يكرس المشكلة بدل حلها، إذ يؤكد استمرار وجود نماذج مالية تعمل باستثناء دائم عن القواعد العامة.

على المستوى التقني البحت، يطرح هذا النموذج تحديات جدية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. فحتى مع وجود عقود وفواتير تجارية، تبقى المخاطر، كما يقول الدكتور موسى لـ"لبنان24" قائمة لعدة أسباب، أبرزها أن العقود لا تعوّض غياب التحقق المستقل من هوية المستفيد النهائي (UBO)، وأن الفواتير لا تضمن بالضرورة أن العمليات تعكس نشاطًا اقتصاديا حقيقيا، ما يفتح الباب أمام خطر الفواتير الوهمية. كما أن الاعتماد على التداول النقدي والذهب يقلّص قابلية التتبع ويضعف أدوات التدقيق اللاحق. ووفق معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، فإن الارتفاع في استخدام النقد والسلع القابلة للتخزين، كالذهب، يصنف تلقائيا كعامل مخاطر مرتفع بغض النظر عن النيات المعلنة. ويزداد هذا التعقيد في الحالة اللبنانية، نظرًا لوجود لبنان على القائمة الرمادية، وما يرافق ذلك من ضغوط تقنية وسياسية متواصلة خشية الانتقال إلى تصنيف أكثر سوءًا.

علميا وبشفافية كاملة، وفي غياب جهة رقابية قادرة على فرض اختبارات ضغط (Stress Tests)، وتحديد نسب سيولة دنيا، وفرض إفصاح دوري عن الالتزامات، تبقى مخاطر السيولة في هذا النموذج غير قابلة للقياس الموضوعي، يقول موسى. فالاعتماد على النقد والذهب يخلق وهما بالسيولة، إذ إن الذهب أصل غير فوري وتتقلب أسعاره في الأسواق العالمية رغم قابليته للتسييل في الأزمات، فيما يبقى النقد عرضة لحالات الهلع والسحب الجماعي، في ظل غياب أي جهة تؤدي دور المقرض الأخير (Lender of Last Resort). ووفق المنهج العلمي، قد يبدو النموذج مستقرًا في الظروف العادية، لكنه يكون هشًا للغاية عند التعرّض للصدمات.

بخلاصة بعيدة عن السياسة، التي تشكل للأسف، وفق موسى، محركا أساسيا في هذا الملف، فإن نموذج "جود" لا يعالج الخلل البنيوي في النظام المالي اللبناني، بل يعمل كحل جزئي خارج الإطار المؤسسي. وحتى مع انتظامه الداخلي، فإنه يطرح تحديات حقيقية في مجالات مكافحة غسل الأموال وإدارة مخاطر السيولة، ويكرّس منطق الاقتصاد الموازي المفتوح بأحجام مالية تفوق موازنات جهات سياسية كبرى، ما يطرح إشكالية جوهرية حول اختزال اقتصاد الكاش بجهة واحدة.

وعليه، فإن السماح لهذا النموذج بالعمل من دون إطار رقابي مالي صريح لا يشكّل إصلاحًا فعليًا، بل يؤدّي إلى تأجيل منظّم للأزمة. ومع ذلك، فإن إدخال تعديلات بنيوية حقيقية، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية والقيّمين على "جود" ، قد يفتح المجال للوصول إلى أرضية مشتركة مبدئية يكون عنوانها الأساسي: مصالح الناس أولًا.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الصين تعزز التنسيق المالي والتجاري لدعم الاستهلاك
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: مُعضلة البطاطا اللبنانية.. هل تنهار الاسعار أكثر؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال لقاء وفد وزارة الخزانة الاميركية: الحكومة في صدد انجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه ايضا ان يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المرحلة الثانية من الهدنة في خطر.. معضلة "الأنفاق" تتحكّم بالمشهد
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:00:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزارة الداخلية

مصرف لبنان

اللبنانية

العقوبات

التزام

النقاش

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2025-12-15
Lebanon24
08:10 | 2025-12-15
Lebanon24
08:03 | 2025-12-15
Lebanon24
08:01 | 2025-12-15
Lebanon24
07:56 | 2025-12-15
Lebanon24
07:40 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24