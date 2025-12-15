مع استمرار التدهور في قطاع الكهرباء في ، انشغل الوسط السياسي في اليومين الماضيين بالجدال الذي دار عبر بين وزراء الطاقة السابقين المنتمين الى من جهة، وعدد من نواب ووزير الطاقة من جهة ثانية.

مصادر اعلامية علّقت بسخرية على هذا السجال، معتبرة ان هذا الامر كان متوقعاً وسيرتفع في الاشهر المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل، خصوصاً وان هذا الملف يعتبر دسما ويحمل الكثير من الملفات التي تشكل جذباً للرأي العام، متمنية لو ان " " اوكل الى حلفائه هذه الحملة خصوصاً وانه تولى الوزارة لفترة طويلة.

