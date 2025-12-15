تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

اجتماع بين وزارة المالية وصندوق النقد لمتابعة القوانين الإصلاحية

Lebanon 24
15-12-2025 | 06:17
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فردريكو ليما، بحضور خبراء مختصين من الصندوق والوزارة، جرى خلاله استعراض مسار التنسيق الدوري والتقدم المحقّق في الملفات الإصلاحية.

وخلال اللقاء، عرض الوزير جابر التطورات التي أُحرزت على صعيد إقرار القوانين المالية الأساسية، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المودعين، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

كما تناول البحث آليات تحديث الإطار المالي متوسط الأمد، بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين معايير الحوكمة.

وفي ختام الاجتماع، جدّد جابر تأكيد التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
مواضيع ذات صلة
اجتماع في وزارة الداخلية لمتابعة الاستحقاق النيابي وتنسيق العمل بين المحافظات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:22
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:22
بري دعا إلى جلسة يوم غدّ لمتابعة مشاريع واقتراحات القوانين المؤجلة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:22
الحجار يلتقي نواب بيروت ويكشف عن إجراءات لمتابعة شبهات مالية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:05:22

