تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جابر ناقش الإصلاح المالي مع خبراء صندوق النقد والموفد الفرنسي
Lebanon 24
15-12-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد
وزير المالية
ياسين جابر اجتماعًا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فردريكو ليما، بحضور خبراء مختصين من الصندوق والوزارة، جرى خلاله استعراض مسار التنسيق الدوري والتقدم المحقّق في الملفات الإصلاحية.
وخلال اللقاء، عرض الوزير جابر التطورات التي أُحرزت على صعيد إقرار القوانين المالية الأساسية، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المودعين، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما تناول البحث آليات تحديث الإطار المالي متوسط الأمد، بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين معايير الحوكمة.
وفي ختام الاجتماع، جدّد جابر تأكيد
التزام
الحكومة تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
كما التقى جابر الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي في حضور الخبراء المختصين في الوزارة، وبحث معه في المسائل المالية والاقتصادية التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها
الدولة اللبنانية
.
وقد تركز
النقاش
خلال اللقاء، حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحد من المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي. كما تم التركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.
وشدد الوزير جابر على أن "المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقا للمعايير الدولية".
وأكد "أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر بحث مع الموفد الفرنسي برامج الإصلاح المالي
Lebanon 24
جابر بحث مع الموفد الفرنسي برامج الإصلاح المالي
15/12/2025 20:14:51
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: من دون إتّفاق مع صندوق النقد الدولي ستُصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب
Lebanon 24
جابر: من دون إتّفاق مع صندوق النقد الدولي ستُصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب
15/12/2025 20:14:51
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان اصعب واصعب
Lebanon 24
جابر: من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان اصعب واصعب
15/12/2025 20:14:51
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
Lebanon 24
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
15/12/2025 20:14:51
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
صندوق النقد الدولي
الدولة اللبنانية
وزير المالية
اللبنانية
الدستور
التزام
النقاش
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس
Lebanon 24
سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس
09:36 | 2025-12-15
15/12/2025 09:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يوقف 38 سوريًا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية
Lebanon 24
الجيش يوقف 38 سوريًا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية
13:11 | 2025-12-15
15/12/2025 01:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عن اللغط حول ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية.. بيان لدرويش يوضح
Lebanon 24
عن اللغط حول ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية.. بيان لدرويش يوضح
13:07 | 2025-12-15
15/12/2025 01:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء
Lebanon 24
عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء
13:00 | 2025-12-15
15/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من "نهوض الدولة" إلى استقالات القضاة.. مجلس القضاء يردّ ويحذّر
Lebanon 24
من "نهوض الدولة" إلى استقالات القضاة.. مجلس القضاء يردّ ويحذّر
12:57 | 2025-12-15
15/12/2025 12:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:36 | 2025-12-15
سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس
13:11 | 2025-12-15
الجيش يوقف 38 سوريًا دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية
13:07 | 2025-12-15
عن اللغط حول ملف تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية.. بيان لدرويش يوضح
13:00 | 2025-12-15
عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء
12:57 | 2025-12-15
من "نهوض الدولة" إلى استقالات القضاة.. مجلس القضاء يردّ ويحذّر
12:51 | 2025-12-15
ضاهر: أين محاسبة المسؤولين؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 20:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24