تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جابر ناقش الإصلاح المالي مع خبراء صندوق النقد والموفد الفرنسي

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1455442-639014018755497809.PNG
Doc-P-1455442-639014018755497809.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعًا مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي فردريكو ليما، بحضور خبراء مختصين من الصندوق والوزارة، جرى خلاله استعراض مسار التنسيق الدوري والتقدم المحقّق في الملفات الإصلاحية.

وخلال اللقاء، عرض الوزير جابر التطورات التي أُحرزت على صعيد إقرار القوانين المالية الأساسية، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق المودعين، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، ودعم الاستقرار الاقتصادي. كما تناول البحث آليات تحديث الإطار المالي متوسط الأمد، بما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتحسين معايير الحوكمة.

وفي ختام الاجتماع، جدّد جابر تأكيد التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسؤولة وشفافة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
 
كما التقى جابر الموفد الاقتصادي للرئيس الفرنسي جاك دولا جوجي في حضور الخبراء المختصين في الوزارة، وبحث معه في المسائل المالية والاقتصادية التي سبق وتناولها مع لاجوجي في جولته السابقة والمراحل التي قطعتها خطوات الاصلاح التي تقوم بها الدولة اللبنانية.
وقد تركز النقاش خلال اللقاء، حول المسائل التقنية لسبل معالجة موضوع استدامة الدين العام، وربط الحل الأمثل للفجوة المالية بإجراءات واقعية لإعادة الانتظام المالي، بما يحد من المخاطر على المالية العامة ويعزز الثقة بالقطاع المالي. كما تم التركيز على مواءمة الإصلاحات مع مسار تحديث الإدارة المالية العامة وتحسين الجباية وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي.
 
وشدد الوزير جابر على أن "المرحلة التحضيرية التي سبقت الصيغة الحالية لمشروع قانون الفجوة ترافقت مع تقدم ملموس في مسار التحديث والإصلاح، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وتحسين أدوات المتابعة والرقابة وفقا للمعايير الدولية".

وأكد "أنّ هذه الجهود المبذولة تشكل أساسا لمرحلة جديدة من التحديث والاستقرار وبناء الثقة تمهيداً لاستكمال المسار الدستوري للمشروع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر بحث مع الموفد الفرنسي برامج الإصلاح المالي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: من دون إتّفاق مع صندوق النقد الدولي ستُصبح قدرتنا على مساعدة لبنان أصعب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي ستصبح قدرتنا على مساعدة لبنان اصعب واصعب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

الدولة اللبنانية

وزير المالية

اللبنانية

الدستور

التزام

النقاش

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2025-12-15
Lebanon24
13:11 | 2025-12-15
Lebanon24
13:07 | 2025-12-15
Lebanon24
13:00 | 2025-12-15
Lebanon24
12:57 | 2025-12-15
Lebanon24
12:51 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24