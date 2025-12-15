القضاء في الشمال يقرّر تخلية سبيل رئيسة إقليم طرابلس للجمارك

أصدرت قاضية التحقيق في جوسلين متى، قراراً قضى بتخلية سبيل رئيسة إقليم للجمارك في الشمال باسكال .



وكانت إيليا قد أوقفت على ذمة التحقيق، بقرار من المالي القاضي ماهر مع رئيس مرفأ طرابلس للجمارك عزام الكنج، وذلك على خلفية تحقيق كانت قد عرضته إحدى التلفزيونية حول خمس حاويات دخلت الى المرفأ وسلكت المسار الأحمر جمركياً، بقرار من الكنج على الرغم من أن حاجز الأمن سجّل فارقاً في وزن الحاويات قاربَ 50 طناً.



وكان وكيلها المحامي قد تقدم بطلب تخلية سبيلها.

