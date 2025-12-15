المفتي دريان بحث مع الحشيمي والصميلي في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية

استقبل مفتي الجمهورية دريان الفتوى النائب بلال الحشيمي والدكتور محمد الصميلي، خُصِّص لبحث ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في ، في ضوء النقاشات الدائرة والمعطيات المتوافرة.



وتم التأكيد على أهمية مقاربته بما ينسجم مع مبادئ العدالة الأكاديمية، ومنطق الاستمرارية، وتعويض الشغور الناتج عن التقاعد، وبما يحفظ حقوق الأساتذة ويصون دور الجامعة اللبنانية كمؤسسة وطنية جامعة.



كماتم التشديد على ضرورة اعتماد معايير واضحة وموحّدة في إعداد ملف التفرّغ، تُطبَّق على جميع الأساتذة دون استنسابية، وبما يعزّز الثقة بالمسار المتّبع ويُبعد هذا الاستحقاق الأكاديمي عن أي التباسات، والتأكيد أن الشفافية تشكّل مدخلاً أساسياً للإصلاح، وأن إتاحة الاطلاع الأكاديمي على أسماء الأساتذة المشمولين بملف التفرّغ، ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، تُسهم في تعزيز الثقة وتمكين الكليات من أداء دورها العلمي الطبيعي.كذلك تم التأكيد على أن معالجة هذا الملف يجب أن تراعي مبدأ التوازن الوطني إلى جانب المعايير الأكاديمية، بما يحفظ الشراكة الوطنية ويمنع أي شعور بالغبن، ويُعزّز وحدة الجامعة اللبنانية ودورها في خدمة الوطن، بعيداً عن التجزئة أو التأجيل، وبروح المسؤولية والإنصاف.









