تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الدفاع استقبل إميل رحمة ورئيس بلدية آسيا–البترون.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1455506-639014120452631742.webp
Doc-P-1455506-639014120452631742.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، النائب السابق إميل رحمة.
 
وجرى خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة وعدد من الملفات ذات الصلة بالشأنين السياسي والوطني.

ونوّه رحمة بالمهام التي اضطلع بها الجيش خلال زيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، مشيدًا بالدور الذي أدّته المؤسسة العسكرية في إنجاح الزيارة.

كما استقبل اللواء منسى رئيس بلدية آسيا- البترون بيار ريشا ومختار المحلّة جوزف باسيل مع وفد من أعضاء البلدية، وجرى عرض لعدد من الشؤون الإنمائية المرتبطة بالمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل سفير اليابان.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التقى لودريان... وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل مجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل فادي روحانا صقر.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

المؤسسة العسكرية

وزير الدفاع

الرابع عشر

إميل رحمة

البترون

لواء من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2025-12-15
Lebanon24
13:11 | 2025-12-15
Lebanon24
13:07 | 2025-12-15
Lebanon24
13:00 | 2025-12-15
Lebanon24
12:57 | 2025-12-15
Lebanon24
12:51 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24