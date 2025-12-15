تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس
Lebanon 24
15-12-2025
|
09:36
photos
عقد
الرئيس نجيب ميقاتي
اليوم سلسلة لقاءات في دارته في
طرابلس
، حيث استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبحث معه الاوضاع الاقتصادية وسبل تحريك
الدورة
الاقتصادية في
الشمال
وفي طرابلس خصوصا.
كما تطرق البحث الى التدابير التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحركة الاقتصادية خصوصا في موسم الاعياد.
كما استقبل الرئيس
ميقاتي
النائب احمد الخير وعرض معه الاوضاع السياسية الراهنة.
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أساتذة الجامعة
اللبنانية
عرض له "موضوع التفرغ والخلل الطائفي الحاصل في الملف الذي قدمته وزيرة التربية إلى
مجلس الوزراء
".
كما استقبل الوزير السابق ميشال نجار، ثم
المدير العام
للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر.
كما استقبل النائب السابق علي درويش على رأس وفد من منطقة جبل محسن في طرابلس، ثم رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي في حضور الدكتور هيثم عز الدين.
كما إستقبل عددا من المخاتير والفاعليات النقابية والاجتماعية.
