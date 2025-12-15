سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس

عقد اليوم سلسلة لقاءات في دارته في ، حيث استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبحث معه الاوضاع الاقتصادية وسبل تحريك الاقتصادية في وفي طرابلس خصوصا.

كما تطرق البحث الى التدابير التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحركة الاقتصادية خصوصا في موسم الاعياد.



كما استقبل الرئيس النائب احمد الخير وعرض معه الاوضاع السياسية الراهنة.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أساتذة الجامعة عرض له "موضوع التفرغ والخلل الطائفي الحاصل في الملف الذي قدمته وزيرة التربية إلى ".

كما استقبل الوزير السابق ميشال نجار، ثم للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر.

كما استقبل النائب السابق علي درويش على رأس وفد من منطقة جبل محسن في طرابلس، ثم رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي في حضور الدكتور هيثم عز الدين.

كما إستقبل عددا من المخاتير والفاعليات النقابية والاجتماعية.