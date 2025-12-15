تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي في دارته في طرابلس

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:36
Doc-P-1455514-639014135277711723.jpg
Doc-P-1455514-639014135277711723.jpg photos 0
عقد  الرئيس نجيب ميقاتي اليوم سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس، حيث استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وبحث معه الاوضاع الاقتصادية وسبل تحريك الدورة الاقتصادية في الشمال وفي طرابلس خصوصا.
كما تطرق البحث الى التدابير التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحركة الاقتصادية  خصوصا في موسم الاعياد.

كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب احمد الخير وعرض معه الاوضاع السياسية الراهنة.
  
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من أساتذة الجامعة اللبنانية عرض له "موضوع التفرغ والخلل الطائفي الحاصل في الملف الذي قدمته وزيرة التربية إلى مجلس الوزراء". 
كما استقبل الوزير السابق ميشال نجار،  ثم المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر.
كما استقبل النائب السابق علي درويش على رأس وفد من منطقة جبل محسن في طرابلس،  ثم رئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي في حضور  الدكتور هيثم عز الدين. 
كما إستقبل عددا من المخاتير والفاعليات النقابية والاجتماعية.
الرئيس نجيب ميقاتي

المدير العام

مجلس الوزراء

نجيب ميقاتي

نجيب ميقات

اللبنانية

الطائف

طرابلس

