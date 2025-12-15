تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الخطيب استقبل مفوضية اللاجئين.. وبحث في دعم النازحين السوريين واللبنانيين

Lebanon 24
15-12-2025 | 09:27
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ، التي قدمت شرحًا مفصّلًا عن نشاط المفوضية في لبنان ودورها في مساعدة اللاجئين.

وقالت بيلينغ خلال اللقاء: "وصلت إلى لبنان منذ شهرين، واجتمعت مع المسؤولين المحليين، ورغبت في لقاء المرجعيات الروحية للبحث في كيفية تفعيل دور المفوضية لمساعدة اللاجئين السوريين الذين وصلوا بعد سقوط النظام السوري. نحن نعمل بالتعاون مع مدير عام الأمن العام والمحافظين لتقديم الدعم اللازم".

من جهته، رحب الشيخ الخطيب بالوفد وقال: "كان يشغل بالي شريحة السوريين التي وصلت بعد سقوط النظام، فهم لم يعاملوا كما عومل الذين سبقوهم. نحن مع عودة اللاجئين إلى ديارهم، ونحرص على الاستقرار في جميع دول المنطقة. ومع ذلك، يعرقل العدو الإسرائيلي هذا الاستقرار، ولا يحترم القوانين الإنسانية أو عمل المنظمات الدولية".

وأضاف الخطيب: "ندعم القانون الدولي والمؤسسات الإنسانية، ومؤسستكم لها دور إنساني مهم جدًا، ونحن ملتزمون بتقديم الدعم المعنوي والمساعدة في أي تعاون يسهم في توسيع مساعداتكم لتشمل أيضًا النازحين اللبنانيين نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وردت المفوضة بيلينغ قائلة: "نؤكد التزام المفوضية بدورها الإنساني، ونعمل على إيصال الصورة الحقيقية للمجتمع الدولي حول الأوضاع في المنطقة نتيجة ما تقوم به إسرائيل. لبنان تحمل العبء الأكبر بالنسبة للنازحين، وقد طلبنا من الدولة اللبنانية تسجيل النازحين السوريين الجدد لتحديد نوع الاستجابة الدولية. قدمنا مساعدات أولية لهم، وسنزورهم في البقاع والشمال لمتابعة أوضاعهم، مع التأكيد على أن العودة إلى ديارهم تبقى الهدف الأساسي، حيث تم حتى الآن إغلاق نحو 400 ألف ملف."

كما شددت بيلينغ على دور المفوضية في تقديم الدعم للنازحين اللبنانيين نتيجة الحرب الإسرائيلية، موضحة أن المساعدات شملت مناطق الجنوب بشكل مباشر وغير مباشر عبر المؤسسات المعنية.
