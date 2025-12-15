تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار بحث وأبي رميا في شؤون إنمائية لقضاء جبيل

Lebanon 24
15-12-2025 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1455549-639014183725263243.png
Doc-P-1455549-639014183725263243.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة النائب سيمون أبي رميا، حيث جرى البحث في عدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية المتعلقة بقضاء جبيل، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

كما التقى الوزير الحجار مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، يرافقه قاضي المنية الشرعي الشيخ سمير كمال الدين، والشيخ الدكتور أحمد المزوق، ومدرّس الفتوى في طرابلس الشيخ سامر شحود، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في البلاد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث مع عطية وآلان عون في شؤون إنمائية وخدماتية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار بحث وهاشم في الأوضاع الإنمائية والخدماتية في الجنوب والعرقوب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار عرض مع خواجة والبعريني شؤوناً إنمائية واطلع من اللقيس على واقع النساء المعوقات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بري بحث مع الصمد وسليمان في شؤون تشريعية وإنمائية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:16:05 Lebanon 24 Lebanon 24

سيمون أبي رميا

وزير الداخلية

أحمد الحجار

سيمون أبي

قضاء جبيل

أبي رميا

المنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:36 | 2025-12-15
Lebanon24
13:11 | 2025-12-15
Lebanon24
13:07 | 2025-12-15
Lebanon24
13:00 | 2025-12-15
Lebanon24
12:57 | 2025-12-15
Lebanon24
12:51 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24