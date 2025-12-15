تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:00
photos
زار النائب
اديب عبد المسيح
معرض الميلاد السنوي في قاعة
كنيسة
مار إلياس
– بتعبورة، في يومه الثاني، حيث كان في استقباله رئيس البلدية الدكتور طوني الياس المقدسي وعدد من
أعضاء المجلس البلدي
.
وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "المعرض، الذي امتدّ على مدى ثلاثة أيام واختُتم اليوم، حمل معه روح الميلاد الحقيقية، فكان مساحة دافئة جمعت أهل البلدة والجوار حول الفرح والبساطة والإبداع، من خلال أجنحة غنية بالحرف اليدوية، والمأكولات البيتية، والمنتجات المحلية، والعطور، والثياب، وغيرها من اللمسات التي تعكس ذوق أبناء المنطقة ومحبتهم للحياة.
كما تفقدت الكنيسة الجديدة المخصّصة للنبي مار إلياس الحي، والتي لا تزال في مراحل استكمالها، وقد وصفها بأنها تحفة معمارية وروحية تُضاف إلى أيقونات كنائسنا المنتشرة، وتُغني ذاكرة القويطع والكورة ككل، واتمنى أن يكون افتتاحها قريباً لنتشارك جميعاً في هذا الحدث الإيماني المميّز.
واكدت أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تنبع من الناس وللناس، فالعيد هو مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء والتضامن، ومساندة كل من يعمل بصمت لأجل مجتمعه. كل الشكر والتقدير لأهل بتعبورة الأحبة، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الذي يحمل في تفاصيله نبض
الشمال
ودفء
الكورة
... عيدكم محبة ونور".
السفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني.. هيكل: أخبروا عن عدوان إسرائيل
Lebanon 24
السفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني.. هيكل: أخبروا عن عدوان إسرائيل
22:06 | 2025-12-15
15/12/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح أميركي جديد قيد البحث: "آلية التحقّق لـ"تُستعاد الثقة بالجيش"
Lebanon 24
إقتراح أميركي جديد قيد البحث: "آلية التحقّق لـ"تُستعاد الثقة بالجيش"
22:08 | 2025-12-15
15/12/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال مستمرّ
Lebanon 24
سجال مستمرّ
17:24 | 2025-12-15
15/12/2025 05:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج وصلت إلى جرد بعلبك للمرة الأولى هذا العام
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج وصلت إلى جرد بعلبك للمرة الأولى هذا العام
16:14 | 2025-12-15
15/12/2025 04:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:04 | 2025-12-15
15/12/2025 04:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
