عبد المسيح: العيد مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء

زار النائب معرض الميلاد السنوي في قاعة – بتعبورة، في يومه الثاني، حيث كان في استقباله رئيس البلدية الدكتور طوني الياس المقدسي وعدد من .وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "المعرض، الذي امتدّ على مدى ثلاثة أيام واختُتم اليوم، حمل معه روح الميلاد الحقيقية، فكان مساحة دافئة جمعت أهل البلدة والجوار حول الفرح والبساطة والإبداع، من خلال أجنحة غنية بالحرف اليدوية، والمأكولات البيتية، والمنتجات المحلية، والعطور، والثياب، وغيرها من اللمسات التي تعكس ذوق أبناء المنطقة ومحبتهم للحياة.كما تفقدت الكنيسة الجديدة المخصّصة للنبي مار إلياس الحي، والتي لا تزال في مراحل استكمالها، وقد وصفها بأنها تحفة معمارية وروحية تُضاف إلى أيقونات كنائسنا المنتشرة، وتُغني ذاكرة القويطع والكورة ككل، واتمنى أن يكون افتتاحها قريباً لنتشارك جميعاً في هذا الحدث الإيماني المميّز.واكدت أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تنبع من الناس وللناس، فالعيد هو مناسبة لتعزيز المحبة والانتماء والتضامن، ومساندة كل من يعمل بصمت لأجل مجتمعه. كل الشكر والتقدير لأهل بتعبورة الأحبة، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الذي يحمل في تفاصيله نبض ودفء ... عيدكم محبة ونور".