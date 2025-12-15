تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
وزير التكنولوجيا يلتقي السفير الألماني لبحث سبل التعاون المشترك
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:17
استقبل وزير المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور
كمال شحادة
، سفير
ألمانيا
كورت
جورج
شتوكِل-شتيلفريد، في لقاء تعارف جرى خلاله البحث في سبل التعاون المشترك.
وخلال الاجتماع، قدم شحادة عرضا لمهام
وزارة التكنولوجيا
، متحدثا عن أبرز مشاريعها الحالية وأولوياتها في المرحلة المقبلة.
كما اطلع السفير الألماني على رؤية الوزارة وخططها التطويرية.
من جهته
، عرض السفير شتوكِل-شتيلفريد المشاريع التي تمولها
الدولة الألمانية
، وتم البحث في مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. (الوكالة الوطنية)
