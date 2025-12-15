وزير التكنولوجيا يلتقي السفير الألماني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، سفير كورت شتوكِل-شتيلفريد، في لقاء تعارف جرى خلاله البحث في سبل التعاون المشترك.



وخلال الاجتماع، قدم شحادة عرضا لمهام ، متحدثا عن أبرز مشاريعها الحالية وأولوياتها في المرحلة المقبلة.



كما اطلع السفير الألماني على رؤية الوزارة وخططها التطويرية.



، عرض السفير شتوكِل-شتيلفريد المشاريع التي تمولها ، وتم البحث في مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، لا سيما في القطاعات التكنولوجية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. (الوكالة الوطنية)

