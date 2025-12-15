من شارك في الجولة التي نظّمها الجيش في جنوب الليطاني؟

نظّم الجيش جولة في جنوب ، لسفراء وملحقين عسكريين غربيين، أطلعهم خلالها على ما قام به، لنزع السلاح من المنطقة، وفق قرار السلطة السياسية، ومهماته على كامل الأراضي .



وعلم " " أنّ المشاركين في الاجتماع هم: "السفير الأميركي" و"السفير المصري" و"السفير السويسري"، إلى جانب "ممثلين عن "، و"السفير البلغاري" و" " و"السفير الفرنسي" و"السفير الألماني"، فضلاً عن "ممثل عن " بصفة "ملحق عسكري ومستشار سياسي".

