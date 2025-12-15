تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخزومي: العنف ضد المدنيين مرفوض ولا مبرر له تحت أي ظرف
Lebanon 24
15-12-2025
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان
النائب فؤاد مخزومي
، عبر منصة أكس"، ب"شدّة الاعتداء الإجرامي والعنصري الذي استهدف مدنيين
يهودا
أبرياء في
أستراليا
".
وقال: "لا مبرر للعنف ضد أي إنسان بسبب هويته أو معتقده الديني، استهداف جماعة دينية خلال مناسبة إيمانية هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة. من
لبنان
، بلد التعددية والتعايش، أرفض معاداة السامية وكل أشكال الكراهية والعنصرية، وأتقدّم بالتعازي إلى عائلات الضحايا، وأعبر عن تضامني مع الجالية
اليهودية
في أستراليا".
واعتبر أن "العنف ضد المدنيين مرفوض ومدان ولن يكون مقبولا أو مبررا تحت أي ظرف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب تحت أي ظرف
Lebanon 24
إيران: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب تحت أي ظرف
16/12/2025 05:29:04
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: ما الموقف الأميركي من اغتيال العدو لموظف رسمي وغيره من الشهداء المدنيين من دون أي مبرر؟
Lebanon 24
قاسم: ما الموقف الأميركي من اغتيال العدو لموظف رسمي وغيره من الشهداء المدنيين من دون أي مبرر؟
16/12/2025 05:29:04
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المواجهات تتصاعد في السودان ولا ينجو أي مدني من هذا العنف الفظيع
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: المواجهات تتصاعد في السودان ولا ينجو أي مدني من هذا العنف الفظيع
16/12/2025 05:29:04
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف تأسيس التابع للدعم: نرفض الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الفاشر
Lebanon 24
تحالف تأسيس التابع للدعم: نرفض الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الفاشر
16/12/2025 05:29:04
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب فؤاد مخزومي
فؤاد مخزومي
أستراليا
اليهودية
يهودية
اليهود
إيماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني.. هيكل: أخبروا عن عدوان إسرائيل
Lebanon 24
السفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني.. هيكل: أخبروا عن عدوان إسرائيل
22:06 | 2025-12-15
15/12/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتراح أميركي جديد قيد البحث: "آلية التحقّق لـ"تُستعاد الثقة بالجيش"
Lebanon 24
إقتراح أميركي جديد قيد البحث: "آلية التحقّق لـ"تُستعاد الثقة بالجيش"
22:08 | 2025-12-15
15/12/2025 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المعارضة تحشد لمقاطعة جلسة مجلس النواب واتصالات مقابلة لتأمين النصاب
Lebanon 24
المعارضة تحشد لمقاطعة جلسة مجلس النواب واتصالات مقابلة لتأمين النصاب
22:09 | 2025-12-15
15/12/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال مستمرّ
Lebanon 24
سجال مستمرّ
17:24 | 2025-12-15
15/12/2025 05:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج وصلت إلى جرد بعلبك للمرة الأولى هذا العام
Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج وصلت إلى جرد بعلبك للمرة الأولى هذا العام
16:14 | 2025-12-15
15/12/2025 04:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
Lebanon 24
كانت ستهبط في مطار يريفان.. طائرة للميدل ايست تعود أدراجها لهذا السبب
02:15 | 2025-12-15
15/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:06 | 2025-12-15
السفراء عاينوا نجاح الجيش جنوب الليطاني.. هيكل: أخبروا عن عدوان إسرائيل
22:08 | 2025-12-15
إقتراح أميركي جديد قيد البحث: "آلية التحقّق لـ"تُستعاد الثقة بالجيش"
22:09 | 2025-12-15
المعارضة تحشد لمقاطعة جلسة مجلس النواب واتصالات مقابلة لتأمين النصاب
17:24 | 2025-12-15
سجال مستمرّ
16:14 | 2025-12-15
بالفيديو.. الثلوج وصلت إلى جرد بعلبك للمرة الأولى هذا العام
16:04 | 2025-12-15
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 05:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24