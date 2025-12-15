مخزومي: العنف ضد المدنيين مرفوض ولا مبرر له تحت أي ظرف

دان ، عبر منصة أكس"، ب"شدّة الاعتداء الإجرامي والعنصري الذي استهدف مدنيين أبرياء في ".



وقال: "لا مبرر للعنف ضد أي إنسان بسبب هويته أو معتقده الديني، استهداف جماعة دينية خلال مناسبة إيمانية هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة. من ، بلد التعددية والتعايش، أرفض معاداة السامية وكل أشكال الكراهية والعنصرية، وأتقدّم بالتعازي إلى عائلات الضحايا، وأعبر عن تضامني مع الجالية في أستراليا".



واعتبر أن "العنف ضد المدنيين مرفوض ومدان ولن يكون مقبولا أو مبررا تحت أي ظرف".

