الرئيس عون والسيدة الاولى شاركا في افتتاح تساعية الميلاد في كنيسة سيدة الزروع

شارك رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في افتتاح تساعية الميلاد التي أقيمت في الزروع الأنطونية ، شفيعة الجامعة، وذلك جرياً على التقليد المتبع منذ سنوات في هذه المناسبة المجيدة.