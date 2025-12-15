توقيف الشيخ عمر غصن في خلدة بعد حادثة تطاول على دورية الجيش

أفادت معلومات " " أنّ مخابرات الجيش أوقفت الشيخ وشخصا اخر كان برفقته يدعى وملقب "بالدقدوق"، في محلة ، على خلفية حادثة أمنية وقعت في المنطقة.



وبحسب المعطيات، حاول غصن ونوفل فرض سيطرتهما على المحال وأصحاب السيارات بالقرب من خلدة، بما يعرف بـ"فرض الخوات"، مما استدعى تدخل دورية الجيش لمنع أي تجاوزات وحماية الأهالي.



وتطور الوضع إلى تلاسن وتطاول من قبل عمر غصن تجاه الضابط الموجود في الدورية، الأمر الذي أدى إلى توقيفه مع مرافقه للتحقيق في القضية، بينما تتواصل متابعة الملف.

