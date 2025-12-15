تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

توقيف الشيخ عمر غصن في خلدة بعد حادثة تطاول على دورية الجيش

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-12-2025 | 14:10
أفادت معلومات "لبنان24" أنّ مخابرات الجيش أوقفت الشيخ عمر غصن وشخصا اخر كان برفقته يدعى محمد نوفل وملقب "بالدقدوق"، في محلة خلدة، على خلفية حادثة أمنية وقعت في المنطقة.

وبحسب المعطيات، حاول غصن ونوفل فرض سيطرتهما على المحال وأصحاب السيارات بالقرب من رمال خلدة، بما يعرف بـ"فرض الخوات"، مما استدعى تدخل دورية الجيش لمنع أي تجاوزات وحماية الأهالي.

وتطور الوضع إلى تلاسن وتطاول من قبل عمر غصن تجاه الضابط الموجود في الدورية، الأمر الذي أدى إلى توقيفه مع مرافقه للتحقيق في القضية، بينما تتواصل الأجهزة الأمنية متابعة الملف.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأجهزة الأمنية

محمد نوفل

عمر غصن

لبنان24

محمد ن

دقدوق

نوفل

"خاص لبنان24"

