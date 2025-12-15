الصدي: من أغرق لبنان بالكهرباء يريد أن يعطينا دروسًا

أشار والمياه جو الصّدي، الى أنه لا يدري "إن كان الامر مضحكاً أو مؤسفاً أن من أغرق واللبنانيين في العتمة وفي بحر المولدات وفي الديون من أجل تأمين الكهرباء وكبّدهم قرابة 25 مليار دولار من سلف الخزية يريد بكل وقاحة إعطاءنا دروساً بكيفية تأمين الكهرباء".أوضح الصدي أن: "صحيح ان الوزارة شدّدت في الفترة الأخيرة الإجراءات لضمان الشفافية في إستيراد المحروقات، ولكن الجو التخريبي الذي يروّج له بعضهم في البلد في ما يتعلق بالبواخر يقلق الشركات المورّدة ويجعلها تتردّد في المشاركة بالمناقصات"، مشيراً الى أنه "في آخر 6 مناقصات إما لم يتقدم أي عارض أو تقدّم عارض وحيد".الصدّي شدّد على ان "ما يعمل عليه لتفادي الوقوع في العتمة والتخلص من كل هذه المعمعة وتأمين الاستقرار في تزويد الفيول في معامل الكهرباء هو إطلاق مناقصة لتأمين الشحنات المطلوب لتوفير الطاقة الكهربائية لمدة 6 أشهر وفق دفتر شروط وافقت عليه هيئة الشراء العام".وختم وزير الطاقة والمياه مشدّداً على أن "الحل الأهم والمستدام الذي يعمل عليه هو تحويل القطاع للعمل على الطبيعي ما يحد من العبء المالي جراء سعر الفيول ومن الأثر البيئي السلبي ومن كل معمعات الاستيراد". (mtv)