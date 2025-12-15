تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

فرنجية: ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة

Lebanon 24
15-12-2025 | 14:20
كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه على منصة "إكس": "بعض السياسيين والأحزاب في لبنان يستخدمون شتّى الوسائل من اللعب على المشاعر والغرائز لتكبير  كتلهم. هؤلاء نفسهم لا يريدون إيجاد حل لسلاح حزب الله، يريدونه مادة طائفية مذهبية تحريضية يخوضون فيها الانتخابات النيابية". 


تابع: "في موضوع السيادة: من هو السيادي؟ الذي يخاف من بعض السفارات أو الذي يقوم بما يمليه عليه ضميره الوطني؟ الذي يتموّل من الخارج أو الذي يعتمد على قدراته الذاتية؟
الثورة في لبنان أنتجت نواباً اصطفّوا في خانة واحدة بعيدة كل البعد عن تطلّعات من انتخبهم". 


ختم: "من يهُتّنا بعلاقتنا مع سوريا، عليه أن يعلم أن ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة، فهم يدركون تماما من تعاون مع السوري لضرب الجيش اللبناني.وعليه أن يعلم أن اللبنانيين وأبناء الشمال وقضاء زغرتا يذكرون لصالح مَن تمّ قطع التيار الكهربائي في الانتخابات النيابية في العام 2000، فتبدّلت نتائج الصناديق فجأة". 
