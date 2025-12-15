فرنجية: ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بعض السياسيين والأحزاب في يستخدمون شتّى الوسائل من اللعب على المشاعر والغرائز لتكبير كتلهم. هؤلاء نفسهم لا يريدون إيجاد حل لسلاح ، يريدونه مادة طائفية مذهبية تحريضية يخوضون فيها الانتخابات النيابية".





تابع: "في موضوع السيادة: من هو السيادي؟ الذي يخاف من بعض السفارات أو الذي يقوم بما يمليه عليه ضميره الوطني؟ الذي يتموّل من الخارج أو الذي يعتمد على قدراته الذاتية؟

في لبنان أنتجت نواباً اصطفّوا في خانة واحدة بعيدة كل البعد عن تطلّعات من انتخبهم".





ختم: "من يهُتّنا بعلاقتنا مع ، عليه أن يعلم أن ذاكرة اللبنانيين ليست ضعيفة، فهم يدركون تماما من تعاون مع السوري لضرب .وعليه أن يعلم أن اللبنانيين وأبناء وقضاء يذكرون لصالح مَن تمّ قطع الكهربائي في الانتخابات النيابية في العام 2000، فتبدّلت نتائج الصناديق فجأة".

