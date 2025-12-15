تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
لبنان
الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان
Lebanon 24
15-12-2025
|
14:35
أبدى
الاتحاد الأوروبي
قلقه إزاء الانتهاكات
الإسرائيلية
بحق المدنيين وقوات اليونيفيل في
لبنان
.
وشدد على التزامه بدعم المؤسسات
الديمقراطية
في لبنان، مؤكدًا ضرورة نزع سلاح
حزب الله
والفصائل
الفلسطينية
.
كما أكد الاتحاد
الأوروبي
دعمه للإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام.
